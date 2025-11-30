Studebaker ganó la primera final y quedó a un paso del título

Studebaker de Villa Cañás dio un paso clave este domingo al quedarse con la primera final de la Liga Venadense de Fútbol. El equipo dirigido por Guillermo Boggio superó 1-0 a Unión y Cultura de Murphy como visitante y llegará a la revancha con ventaja deportiva.

El único gol del encuentro lo convirtió Guido Campagnoli, a los 34 minutos del segundo tiempo, tras una jugada que desacomodó a la defensa local y desató el festejo del centenar de hinchas cañaseños que acompañaron al equipo.

La serie se definirá el próximo domingo en el estadio de Studebaker. Al Verde le alcanzará con el empate para consagrarse campeón de la Liga Venadense, mientras que Unión y Cultura deberá ganar para forzar un tercer partido.