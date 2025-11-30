Studebaker ganó la primera final y quedó a un paso del título

Studebaker empató con Pueyrredón y volvió a meterse en la final
El Verde igualó 1-1 en el “Pilín Montoto” y accedió a la final de la Liga Venadense tras seis años, repitiendo el cruce histórico ante Juventud Pueyrredón.
El Verde venció 1-0 a Unión y Cultura en Murphy con un gol de Guido Campagnoli y quedó bien posicionado para definir la Liga Venadense en Villa Cañás.Deportes del Sur30/11/2025GASTON PAROLA
Studebaker de Villa Cañás dio un paso clave este domingo al quedarse con la primera final de la Liga Venadense de Fútbol. El equipo dirigido por Guillermo Boggio superó 1-0 a Unión y Cultura de Murphy como visitante y llegará a la revancha con ventaja deportiva.
El único gol del encuentro lo convirtió Guido Campagnoli, a los 34 minutos del segundo tiempo, tras una jugada que desacomodó a la defensa local y desató el festejo del centenar de hinchas cañaseños que acompañaron al equipo.
La serie se definirá el próximo domingo en el estadio de Studebaker. Al Verde le alcanzará con el empate para consagrarse campeón de la Liga Venadense, mientras que Unión y Cultura deberá ganar para forzar un tercer partido.
El Celeste venció 2-1 a Jorge Newbery en semifinales y jugará una final después de 18 años. Su rival será Studebaker de Villa Cañás.
Este miércoles por la noche se jugarán los terceros partidos de semifinales en Villa Cañás y Murphy, donde los locales avanzarán a la final con solo empatar.
Studebaker gano 3x1 y habrá hoy tercer encuentro en el "pilín"
Los dos equipos ganaron como visitantes ante Club Ciudad y Firmat FBC y quedaron 1-0 arriba en la serie. Ahora buscarán cerrar el pase a la final en casa.
Las Mamis de Sportsman cerraron una gran temporada y se quedaron con el tercer lugar en el triangular final que definió la Copa de Oro. El título quedó para Club Social Rufino.
