La Comuna de Chapuy comenzó esta semana la construcción de un nuevo playón deportivo destinado a transformar un espacio público en un punto de encuentro para toda la comunidad.



Según informaron desde la administración local, el proyecto contempla la creación de un sector apto para disciplinas como fútbol, básquet y otras actividades recreativas. Además, se busca que el lugar funcione como un ámbito seguro y accesible para que niños, niñas y jóvenes puedan reunirse, entrenar y compartir diferentes propuestas sociales.

En este marco, el desarrollo del playón forma parte de un plan de mejoras urbanas que tiene como objetivo ampliar la infraestructura comunitaria y promover hábitos saludables a través del deporte.

Las obras continuarán durante las próximas semanas, y desde la comuna destacaron el impacto positivo que tendrá este nuevo espacio en la vida cotidiana de los vecinos.