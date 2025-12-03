Cierre anual del Taller Municipal de Guitarra
La Comuna de Chapuy comenzó esta semana la construcción de un nuevo playón deportivo destinado a transformar un espacio público en un punto de encuentro para toda la comunidad.
Según informaron desde la administración local, el proyecto contempla la creación de un sector apto para disciplinas como fútbol, básquet y otras actividades recreativas. Además, se busca que el lugar funcione como un ámbito seguro y accesible para que niños, niñas y jóvenes puedan reunirse, entrenar y compartir diferentes propuestas sociales.
En este marco, el desarrollo del playón forma parte de un plan de mejoras urbanas que tiene como objetivo ampliar la infraestructura comunitaria y promover hábitos saludables a través del deporte.
Las obras continuarán durante las próximas semanas, y desde la comuna destacaron el impacto positivo que tendrá este nuevo espacio en la vida cotidiana de los vecinos.
Familiares y alumnos celebraron el final de un año de aprendizaje musical, marcado por el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes.
Mujeres emprendedoras de Chapuy firmaron los primeros convenios del programa Banco Solidario, que otorga microcréditos sin interés para impulsar proyectos locales.
El presidente comunal de Chapuy, Jorge Marmiroli, confirmó que en febrero comenzará la construcción de la planta reguladora y el tendido de la red domiciliaria. Se trata de una de las obras más esperadas por la localidad del sur santafesino.
Este sábado habrá actividades recreativas, charlas, emprendedores locales y un sorteo con un viaje como premio.
El Taller de Adultos Mayores de Chapuy disfrutó de una nueva edición del encuentro, que reunió a delegaciones de toda la región.
La localidad celebró el inicio del proceso licitatorio para la planta reguladora de gas, con apoyo del gobernador Pullaro y autoridades provinciales.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.