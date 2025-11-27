Studebaker empató con Pueyrredón y volvió a meterse en la final

Studebaker selló su clasificación a la final de la Liga Venadense de Fútbol luego de empatar 1-1 ante Juventud Pueyrredón en el “Nemesio Pilín Montoto” de Villa Cañás. El resultado le permitió avanzar gracias a la ventaja obtenida en la serie previa y volver a una definición después de seis años, cuando conquistó su tercer título precisamente ante el mismo rival.

El partido se disputó este miércoles por la noche y definió el cruce entre el primero y el segundo de la fase regular, tal como marcaba el recorrido del torneo. Pueyrredón, obligado a ganar, salió con intensidad desde el inicio y antes del minuto de juego tuvo una ocasión muy clara a través de Jeremías Pérez.

La visita logró abrir el marcador a los 23 minutos del primer tiempo: Fernando Moreno desbordó por derecha y envió un centro preciso que Mauro Báez conectó en el primer palo para el 1-0. Sin embargo, la reacción de Studebaker fue inmediata. Apenas dos minutos después, un pelotazo largo derivó en un error del arquero Ezequiel Giménez y Guido Campagnoli aprovechó para empujar la pelota y establecer el 1-1.

Con el empate, el local encontró tranquilidad y manejó la pelota para sostener la clasificación. En la segunda mitad, Pueyrredón volvió a adelantarse en el campo buscando el gol que necesitaba, aunque chocó una y otra vez con el orden defensivo del equipo dirigido por Javier Osella. A pesar de algunas llegadas sobre el final, el conjunto venadense no logró desequilibrar y terminó despidiéndose del torneo con fastidio por algunos fallos arbitrales.

El pitazo final desató la celebración de Studebaker, que jugará una nueva final de Liga Venadense y buscará su cuarto título en la historia. Su rival será Unión y Cultura, que dejó en el camino a Jorge Newbery en la otra semifinal.

Síntesis

Studebaker 1: Puppo; Carbonetti, Cabral, Andrada, Gaetan; Acuña, Antonietta, Gómez; Campagnoli, Fernández, Falchoni. DT: Javier Osella.

Suplentes: Tardío, Ibáñez, Ruiz, Bessone, Parola, Cugnoflis, K. Andrada.

Juventud Pueyrredón 1: Giménez; Torres, Valdez, Barrio, Sanz; Gerbaudo, Pérez, Moreno; Báez, Rodríguez, Araya. DT: Luis Conte.

Suplentes: Laspina, Cufré, Hermoza, Gularte, Arriola, Canelo, García.

Goles: PT 23’ Báez (JP); 25’ Campagnoli (S).

Árbitro: Julián Espíndola.

Estadio: Nemesio “Pilín” Montoto”, Villa Cañás.