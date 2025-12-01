Sportsman se consagró campeón del Sub 16 tras un gran triunfo ante Jockey

Sportsman cerró un año brillante en el torneo Sub 16 de la Unión del Centro al quedarse con el campeonato tras vencer 4-2 a Jockey Club en un partido decisivo que mantuvo el ritmo y la emoción de principio a fin. El conjunto azul mostró carácter, contundencia y una sólida actuación colectiva para adueñarse del trofeo.

Los goles del campeón llegaron de la mano de Coty Prada, autora de un doblete, Martina Cudos y Victoria Medici, quienes marcaron diferencias en los momentos clave del encuentro. Además, Martina Cudos se quedó con el reconocimiento a goleadora del torneo, destacándose por su rendimiento sostenido durante toda la competencia.

Del lado de Jockey, la categoría cerró el torneo con un mérito importante: el equipo obtuvo la distinción a la valla menos vencida, reflejando el nivel defensivo sostenido durante toda la competencia.

En el duelo por el tercer puesto, CEF 54 se impuso 4-1 frente a Studebaker, con gol de Fiorela Paolilli para Studebaker, para quedarse con el último lugar del podio.

La coronación de Sportsman confirma el crecimiento de sus divisiones formativas y celebra el esfuerzo de un plantel que sostuvo un rendimiento sólido de principio a fin en el campeonato regional.