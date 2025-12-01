Sportsman se consagró campeón del Sub 16 tras un gran triunfo ante Jockey

El equipo de Sportsman levantó el título en la categoría Sub 16 luego de imponerse 4-2 en una final intensa y llena de buen juego.

Deportes del Sur01/12/2025
Sportsman cerró un año brillante en el torneo Sub 16 de la Unión del Centro al quedarse con el campeonato tras vencer 4-2 a Jockey Club en un partido decisivo que mantuvo el ritmo y la emoción de principio a fin. El conjunto azul mostró carácter, contundencia y una sólida actuación colectiva para adueñarse del trofeo.

Los goles del campeón llegaron de la mano de Coty Prada, autora de un doblete, Martina Cudos y Victoria Medici, quienes marcaron diferencias en los momentos clave del encuentro. Además, Martina Cudos se quedó con el reconocimiento a goleadora del torneo, destacándose por su rendimiento sostenido durante toda la competencia.

Del lado de Jockey, la categoría cerró el torneo con un mérito importante: el equipo obtuvo la distinción a la valla menos vencida, reflejando el nivel defensivo sostenido durante toda la competencia.

En el duelo por el tercer puesto, CEF 54 se impuso 4-1 frente a Studebaker, con gol de Fiorela Paolilli para Studebaker, para quedarse con el último lugar del podio.

La coronación de Sportsman confirma el crecimiento de sus divisiones formativas y celebra el esfuerzo de un plantel que sostuvo un rendimiento sólido de principio a fin en el campeonato regional.

