Sportsman se consagró campeón del Sub 16 tras un gran triunfo ante Jockey
El equipo de Sportsman levantó el título en la categoría Sub 16 luego de imponerse 4-2 en una final intensa y llena de buen juego.
El Rojo venció 77-75 a Centenario en Venado Tuerto y se metió en la final del Torneo Clausura Pre-Federal. El viernes abrirá la serie ante Olimpia BBC.Deportes del Sur03/12/2025GASTON PAROLA
Firmat FBC dio el golpe en el estadio Mateo Migliore y se quedó con el tercer y decisivo duelo de semifinales del Clausura Pre-Federal al derrotar a Centenario por 77-75. Con este triunfo, el equipo dirigido por Hugo Miraglia avanzó a la final, donde enfrentará a Olimpia BBC en una serie al mejor de cinco.
El encuentro fue cambiante desde el inicio. Centenario comenzó firme, apoyado en la conducción y el goleo de Manuel Gómez, y se llevó el primer cuarto por 22-14. Sin embargo, Firmat reaccionó en el segundo parcial: con un Lautaro Cabrera determinante, acompañado por el trabajo interno de Elías Iñiguez y los triples oportunos de Lyonnet y Zenteno, la visita ganó el segmento 22-13 y se fue al descanso arriba 36-35.
En el tercer cuarto, el Rojo mostró su mejor versión. A Cabrera —figura del encuentro con 24 puntos— se le sumaron Fabricio Ayunta y Agustín Najul, permitiendo estirar la diferencia a doble dígito. El 26-16 del tramo dejó la historia 62-51 para Firmat rumbo al último capítulo.
Centenario reaccionó en el cierre. De la mano de Farid Celador, el local metió un parcial de 6-0 y volvió a ponerse en partido. El final fue electrizante, con el local achicando a una posesión y con Firmat sosteniéndose en los momentos clave gracias a Varani y Najul. En la última acción, los dirigidos por Aguilar reclamaron falta sobre Zalio tras un rebote ofensivo, pero la terna arbitral no sancionó y la victoria quedó en manos de la visita.
La final tendrá como protagonistas a Firmat FBC y Olimpia BBC. La serie comenzará este viernes 5 en La Caldera Roja y continuará con dos encuentros en Venado Tuerto. Si es necesario un cuarto juego, volverá a Firmat y un eventual quinto se disputará nuevamente en territorio venadense.
Síntesis
Centenario (75): Spessot 0, Gómez 20, Kusnier 12, Soria 0, Celador 15, Castellani 9, Aristu 13, Zalio 0, Jordán 6. DT: Fernando Aguilar.
Firmat FBC (77): Zenteno 3, Ayunta 13, Lyonnet 6, Varani 9, Cabrera 24, Iñiguez 11, Najul 11, Rimoldi 0. DT: Hugo Miraglia.
Parciales: 22-14, 13-22 (35-36), 16-26 (51-62), 24-15 (75-77).
Árbitros: Varela, Reinheimer y Soria.
Estadio: Mateo Migliore, Venado Tuerto.
El equipo de Sportsman levantó el título en la categoría Sub 16 luego de imponerse 4-2 en una final intensa y llena de buen juego.
La Primera derrotó 2-0 a Social en Villa Cañás y volvió a consagrarse en la competencia regional. Hubo distinciones individuales y un cierre vibrante.
El Rojo de Venado Tuerto se metió otra vez en la final tras vencer a Club Ciudad, mientras que Firmat FBC sorprendió a Centenario y estiró su serie a un tercer juego.
El Verde venció 1-0 a Unión y Cultura en Murphy con un gol de Guido Campagnoli y quedó bien posicionado para definir la Liga Venadense en Villa Cañás.
El Verde igualó 1-1 en el “Pilín Montoto” y accedió a la final de la Liga Venadense tras seis años, repitiendo el cruce histórico ante Juventud Pueyrredón.
El Celeste venció 2-1 a Jorge Newbery en semifinales y jugará una final después de 18 años. Su rival será Studebaker de Villa Cañás.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.