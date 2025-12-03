Firmat FBC dio el golpe en el estadio Mateo Migliore y se quedó con el tercer y decisivo duelo de semifinales del Clausura Pre-Federal al derrotar a Centenario por 77-75. Con este triunfo, el equipo dirigido por Hugo Miraglia avanzó a la final, donde enfrentará a Olimpia BBC en una serie al mejor de cinco.

El encuentro fue cambiante desde el inicio. Centenario comenzó firme, apoyado en la conducción y el goleo de Manuel Gómez, y se llevó el primer cuarto por 22-14. Sin embargo, Firmat reaccionó en el segundo parcial: con un Lautaro Cabrera determinante, acompañado por el trabajo interno de Elías Iñiguez y los triples oportunos de Lyonnet y Zenteno, la visita ganó el segmento 22-13 y se fue al descanso arriba 36-35.

En el tercer cuarto, el Rojo mostró su mejor versión. A Cabrera —figura del encuentro con 24 puntos— se le sumaron Fabricio Ayunta y Agustín Najul, permitiendo estirar la diferencia a doble dígito. El 26-16 del tramo dejó la historia 62-51 para Firmat rumbo al último capítulo.

Centenario reaccionó en el cierre. De la mano de Farid Celador, el local metió un parcial de 6-0 y volvió a ponerse en partido. El final fue electrizante, con el local achicando a una posesión y con Firmat sosteniéndose en los momentos clave gracias a Varani y Najul. En la última acción, los dirigidos por Aguilar reclamaron falta sobre Zalio tras un rebote ofensivo, pero la terna arbitral no sancionó y la victoria quedó en manos de la visita.

La final tendrá como protagonistas a Firmat FBC y Olimpia BBC. La serie comenzará este viernes 5 en La Caldera Roja y continuará con dos encuentros en Venado Tuerto. Si es necesario un cuarto juego, volverá a Firmat y un eventual quinto se disputará nuevamente en territorio venadense.

Síntesis

Centenario (75): Spessot 0, Gómez 20, Kusnier 12, Soria 0, Celador 15, Castellani 9, Aristu 13, Zalio 0, Jordán 6. DT: Fernando Aguilar.

Firmat FBC (77): Zenteno 3, Ayunta 13, Lyonnet 6, Varani 9, Cabrera 24, Iñiguez 11, Najul 11, Rimoldi 0. DT: Hugo Miraglia.

Parciales: 22-14, 13-22 (35-36), 16-26 (51-62), 24-15 (75-77).

Árbitros: Varela, Reinheimer y Soria.

Estadio: Mateo Migliore, Venado Tuerto.