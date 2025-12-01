Olimpia finalista y Firmat forzó tercer partido en el Pre-Federal

Sportsman se consagró campeón del Sub 16 tras un gran triunfo ante Jockey
El equipo de Sportsman levantó el título en la categoría Sub 16 luego de imponerse 4-2 en una final intensa y llena de buen juego.
El Rojo de Venado Tuerto se metió otra vez en la final tras vencer a Club Ciudad, mientras que Firmat FBC sorprendió a Centenario y estiró su serie a un tercer juego.Deportes del Sur01/12/2025GASTON PAROLA
La noche del domingo dejó dos historias fuertes en las semifinales del Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet. Por un lado, Olimpia BBC hizo valer su condición de bicampeón, derrotó 71-58 a Club Ciudad en su estadio y se metió nuevamente en la final del certamen. Por otro, Firmat FBC dio el golpe en Venado Tuerto, venció 94-89 a Centenario y llevó la serie al tercer y decisivo partido.
En el estadio de Olimpia, el encuentro comenzó parejo. La visita arrancó mejor con la conducción de Simón Sagardía y el aporte ofensivo de Uriel Barroso, quedándose con el primer cuarto 21-19. El local equilibró el trámite en el segundo con la dupla Ravera-Varela, y tras un intenso ida y vuelta, se fue al descanso largo arriba 36-35.
La paridad se mantuvo en el tercer segmento, impulsada por la buena tarea de Francisco Álvarez Lamas desde el perímetro. Pero en el cierre, el “Rojo” mostró su jerarquía: defendió con solidez, anotó en los momentos clave y se quedó con el parcial 22-9 para sentenciar el 71-58 final. Con este resultado, barrió la serie y buscará el tricampeonato.
En Venado Tuerto, Centenario tenía la chance de cerrar su serie ante Firmat, pero la visita mostró carácter desde el arranque. El equipo de Hugo Miraglia ganó el primer cuarto 21-18 y, pese al repunte del local en el segundo período (28-18), nunca perdió intensidad. Tras un tercer cuarto muy parejo, el Rojo llegó al último tramo dos puntos abajo, pero lo dio vuelta con una ráfaga de Lautaro Cabrera y Elías Iñiguez desde el perímetro.
Centenario llegó a sacar seis puntos de ventaja, aunque no pudo sostenerlo. Firmat creció en los minutos finales y cerró un gran último cuarto (29-22) para imponerse 94-89 y estirar la definición al tercer juego, que se disputará este martes a las 21:30 en el estadio “Mateo Migliore”.
La final ya tiene un protagonista: Olimpia. El martes se conocerá quién será su rival entre Centenario y Firmat FBC.
