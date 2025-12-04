La posibilidad de un movimiento fuerte sacudió el cierre del año futbolero en la región. Hughes Foot Ball Club abrió conversaciones para evaluar su desembarco en la Liga Deportiva del Sur (LDDS), un escenario que tomó relevancia luego de las presentaciones recientes de Sportivo de Álvarez, Alumni de Soldini y Nueva Unión de Pérez.

Según fuentes vinculadas a las charlas, hubo comunicaciones directas entre dirigentes del club y autoridades de la liga con sede en Alcorta, encabezadas por su presidente Alberto Pesaola. Los primeros diálogos fueron positivos y habilitaron una instancia más formal que podría concretarse en los próximos días.

Hughes es una de las instituciones más representativas del departamento General López, con una identidad deportiva consolidada y un arraigo social que lo posiciona como un actor central en la región. Es, además, el club donde se formó Ignacio “Nacho” Scocco, actual referente, dirigente y símbolo del pueblo, así como la entidad a la que pertenece el gobernador Maximiliano Pullaro.

Un club acostumbrado a los cambios

El Celeste tiene antecedentes de participación en diferentes competencias. A lo largo de su historia alternó entre la Liga Venadense de Fútbol y la Liga de Colón, donde conquistó su primer título oficial. Su regreso a la Venadense lo encontró protagonista, especialmente en 2024, cuando quedó a un paso del campeonato al disputar la final ante Atlético Elortondo.

Por ese recorrido y su capacidad organizativa, un eventual pase a la LDDS no sería una ruptura, sino una continuidad en la historia de un club que ha sabido adaptarse a distintos escenarios deportivos.

Un contexto de expansión en la LDDS

La gestión de Alberto Pesaola le otorgó a la LDDS un impulso político y deportivo significativo. El directivo, premiado este año con el Alumni 2025 al dirigente más destacado de la Región Mesopotámica y asambleísta de AFA, fortaleció la estructura de la competencia y abrió la puerta a que más instituciones analicen una mudanza hacia la liga alcortense.

En caso de avanzar, Hughes deberá cumplir un proceso reglamentario que incluye la autorización de la Liga Venadense y la convalidación de AFA, un paso obligatorio para cualquier modificación jurisdiccional.

Scocco, un factor que potencia la decisión

La posible incorporación del Celeste a la LDDS vuelve a poner el nombre de Nacho Scocco en primer plano. El exdelantero de Newell’s, River y el fútbol internacional mantiene un vínculo permanente con el club y, según admiten en el entorno dirigencial, no se descarta la chance de verlo otra vez dentro del campo de juego. La posibilidad sería un impacto deportivo y emocional para toda la región.

Una liga que crece y un mapa que podría cambiar

La Liga Deportiva del Sur atraviesa un proceso de expansión y se consolida como una alternativa atractiva para instituciones que buscan nuevas experiencias y un modelo organizativo diferente. En este escenario, Hughes FBC aparece como un protagonista inesperado de un movimiento que podría modificar la geografía futbolística del sur santafesino de cara a 2026.