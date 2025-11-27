Unión y Cultura vuelve a una final después de 18 años

Studebaker empató con Pueyrredón y volvió a meterse en la final
Deportes del Sur27/11/2025GASTON PAROLA
Unión y Cultura de Murphy consiguió este miércoles por la noche un triunfo histórico en el “Ángel Carrica” y avanzó a la final de la Liga Venadense de Fútbol 2025, donde enfrentará a Studebaker de Villa Cañás. El equipo Celeste, que celebra este año su centenario, vuelve a disputar una definición tras 18 temporadas.
El duelo ante Jorge Newbery de Venado Tuerto llegaba con dos empates sin goles en la serie. Sin embargo, desde el inicio el partido mostró otra dinámica. A los 12 minutos, un pelotazo largo generó un error defensivo que dejó a Benjamín Lacoste de cara al arco. El delantero definió con precisión ante la salida de Ramiro Arcondo y marcó el 1-0 para los locales.
Newbery respondió con varias aproximaciones, incluida una tapada clave de Valentino Ghirardelli ante Marco Felici. Pero Unión y Cultura golpeó nuevamente en el arranque del complemento: Sergio Gallego fue derribado dentro del área y Facundo Canelo cambió el penal por gol para poner el 2-0.
El Tricolor buscó el descuento con insistencia y lo encontró recién a los 48 minutos a través de Blas Viletto, aunque ya no quedaba tiempo para más. El 2-1 selló la clasificación Celeste y desató el festejo en Murphy.
Unión y Cultura vuelve así a una final después de 18 años. Su última consagración fue en 2003, cuando alcanzó el tricampeonato. Hoy suma siete títulos en su historia y buscará sumar uno más en un año muy especial para la institución.
Este miércoles por la noche se jugarán los terceros partidos de semifinales en Villa Cañás y Murphy, donde los locales avanzarán a la final con solo empatar.
Studebaker gano 3x1 y habrá hoy tercer encuentro en el "pilín"
Los dos equipos ganaron como visitantes ante Club Ciudad y Firmat FBC y quedaron 1-0 arriba en la serie. Ahora buscarán cerrar el pase a la final en casa.
Las Mamis de Sportsman cerraron una gran temporada y se quedaron con el tercer lugar en el triangular final que definió la Copa de Oro. El título quedó para Club Social Rufino.
Studebaker remontó ante Pueyrredón y forzó un nuevo duelo en Villa Cañás, mientras que Unión y Cultura y Jorge Newbery volvieron a empatar sin goles. Ambos cruces se resolverán en un mano a mano decisivo.
