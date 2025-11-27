Estudiantes no será sancionado por el pasillo a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió no sancionar a los jugadores de Estudiantes de La Plata que realizaron el pasillo de espaldas a Rosario Central, en el partido disputado en el Gigante de Arroyito. El fallo se conocerá de manera oficial este jueves, pero la determinación ya fue comunicada a las partes.

El episodio ocurrió el sábado pasado, cuando el plantel rosarino ingresó al campo de juego con la copa entregada por la Liga Profesional por haber sido el equipo con más puntos en la tabla anual. En ese momento, los futbolistas de Estudiantes cumplieron el pasillo, pero dándose vuelta en señal de protesta.

En total, doce jugadores habían quedado bajo observación tras el informe del árbitro Pablo Dóvalo. Sin embargo, el club presentó un descargo ante el Tribunal de Ética y Moral en el que aclaró que la decisión de dar la espalda no fue de los futbolistas, sino del presidente Juan Sebastián Verón. Esa exposición resultó clave para desligar de responsabilidades al plantel.

Con la resolución, el entrenador Eduardo Domínguez no tendrá bajas por esta situación para el duelo del próximo sábado frente a Central Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El caso se originó luego de que la Liga Profesional proclamara a Rosario Central como campeón anual, situación que generó controversia entre los clubes y malestar en los hinchas. En ese contexto, Estudiantes expresó públicamente que no hubo votación formal para aprobar ese reconocimiento, contradiciendo la versión del organismo.

La investigación abierta por la AFA derivó en este proceso disciplinario que ahora queda cerrado para los jugadores. Resta saber si habrá una resolución específica sobre Verón, señalado por el propio club como el impulsor de la medida.