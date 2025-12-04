Mientras el plantel profesional de Sarmiento de Junín volvió a los entrenamientos, la dirigencia ya piensa en el armado del equipo para 2026. El entrenador Facundo Sava y el presidente Fernando Chiófalo tienen por delante una tarea clave: el próximo 31 de diciembre se vencen 14 contratos y habrá que decidir quiénes continúan y quiénes se despiden del club.

El único caso que aparece encaminado es el de Carlos Villalba, volante de marca que cerró el año con un golazo ante San Lorenzo. Con el dueño de la camiseta 25 ya hay un acuerdo de palabra para que siga en el Verde hasta diciembre de 2026, por lo que su situación estaría prácticamente resuelta.

Sin embargo, a la hora de pensar en el Sarmiento versión 2026 surgen varias urgencias, sobre todo en el arco y en la defensa.

El arco, en el centro de la escena

El contrato del arquero titular Lucas Acosta vence a fin de año. El guardameta, que fue pieza importante en la temporada, tiene sondeos de distintos clubes y, además, debe regresar a Lanús, dueño de su pase.

A la vez, el suplente José Devecchi también finaliza su vínculo. En su caso, quedará con el pase en su poder, lo que abre la puerta a distintas alternativas: una posible renovación en Junín o la chance de buscar nuevos horizontes.

Defensores: el peso de Insaurralde y otros casos abiertos

En la última línea, el nombre más fuerte es el de Juan Manuel “Chaco” Insaurralde. El ex Boca e Independiente es el capitán y máximo referente del equipo. La noticia positiva para Sarmiento es que es dueño de su pase y tiene intención de seguir un año más, por lo que las partes podrían acordar la continuidad de su estadía en Junín.

También habrá que resolver la situación de Alex Vigo, cuyo pase pertenece a Talleres de Córdoba. El Verde cuenta con una opción de compra, por lo que deberá definir si hace el esfuerzo económico para retenerlo.

Algo similar ocurre con Renzo Orihuela, defensor cuyo pase es de Montevideo City Torque de Uruguay. Al igual que con Vigo, Sarmiento tiene la posibilidad de adquirirlo, por lo que será otra carpeta a evaluar.

En cambio, hay dos casos ya definidos: Facundo Roncaglia y Gastón Sauro no seguirán en el club, por lo que el cuerpo técnico y la dirigencia deberán salir al mercado para reforzar la defensa.

Mediocampo y ataque: juveniles, préstamos y decisiones fuertes

En la mitad de la cancha, uno de los nombres a tener en cuenta es el de Elián Giménez, juvenil cedido por River Plate. El club deberá resolver con la entidad de Núñez los términos de una posible continuidad o el regreso del jugador.

También figura el uruguayo Leandro Suhr, atacante que llegó a préstamo desde Boston River y por el que Sarmiento tiene opción de compra. Su rendimiento y el valor de la cláusula serán determinantes para decidir si se queda en Junín.

Otro caso particular es el de Federico Paradela, que a diferencia de los anteriores surgió de las divisiones inferiores del Verde y cuyo pase pertenece a la institución. Para que continúe, las partes deberán alcanzar un acuerdo para extender su vinculación contractual.

En el ataque aparecen, además, tres fichas importantes.

Iván Morales Bravo , delantero chileno con pasado en Colo-Colo y Cruz Azul, quedará con el pase en su poder, aunque fue muy utilizado por Sava y es un futbolista valorado en el esquema.

, delantero chileno con pasado en Colo-Colo y Cruz Azul, quedará con el pase en su poder, aunque fue muy utilizado por Sava y es un futbolista valorado en el esquema. Franco Frías deberá regresar a Rosario Central, club dueño de sus derechos federativos, salvo que Sarmiento gestione un nuevo préstamo.

deberá regresar a Rosario Central, club dueño de sus derechos federativos, salvo que Sarmiento gestione un nuevo préstamo. Por último, el goleador Pablo Magnín, quien no juega hace tiempo por una rotura de ligamentos cruzados, también termina contrato y su futuro quedará atado a su recuperación y a lo que defina la dirigencia junto al cuerpo técnico.

Uno por uno: cómo está cada contrato que vence

Carlos Villalba : acuerdo de palabra para seguir hasta diciembre de 2026.

: acuerdo de palabra para seguir hasta diciembre de 2026. Lucas Acosta : vence el contrato, tiene sondeos y debe volver a Lanús.

: vence el contrato, tiene sondeos y debe volver a Lanús. José Devecchi : finaliza el vínculo y queda con el pase en su poder.

: finaliza el vínculo y queda con el pase en su poder. Juan Manuel Insaurralde : capitán y referente; dueño de su pase, con intención de seguir un año más.

: capitán y referente; dueño de su pase, con intención de seguir un año más. Alex Vigo : el pase es de Talleres de Córdoba; Sarmiento tiene opción de compra.

: el pase es de Talleres de Córdoba; Sarmiento tiene opción de compra. Renzo Orihuela : pertenece a Montevideo City Torque; el Verde también posee opción de compra.

: pertenece a Montevideo City Torque; el Verde también posee opción de compra. Facundo Roncaglia : no continuará en el club.

: no continuará en el club. Gastón Sauro: tampoco seguirá en Sarmiento.

tampoco seguirá en Sarmiento. Elián Giménez : juvenil cedido por River; se debe definir si sigue a préstamo.

: juvenil cedido por River; se debe definir si sigue a préstamo. Leandro Suhr : delantero uruguayo a préstamo desde Boston River, con opción de compra.

: delantero uruguayo a préstamo desde Boston River, con opción de compra. Federico Paradela : surgido del club, el pase es de Sarmiento; resta acordar la extensión del vínculo.

: surgido del club, el pase es de Sarmiento; resta acordar la extensión del vínculo. Iván Morales Bravo : quedará con el pase en su poder; muy considerado por Sava.

: quedará con el pase en su poder; muy considerado por Sava. Franco Frías : debe regresar a Rosario Central salvo nuevo acuerdo.

: debe regresar a Rosario Central salvo nuevo acuerdo. Pablo Magnín: goleador que se recupera de rotura de ligamentos; se definirá su continuidad.

Con este panorama, Sarmiento de Junín tiene por delante semanas de decisiones importantes. Entre renovaciones, retornos a clubes de origen y posibles compras de fichas, la dirigencia deberá moverse con rapidez para darle a Facundo Sava un plantel competitivo de cara a la temporada 2026.