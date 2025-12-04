Arsenal compró a los gemelos Quintero, joyas de Independiente del Valle
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
El Verde tiene 14 vínculos que caducan el 31 de diciembre y la dirigencia, junto a Facundo Sava, deberá resolver caso por caso. El capitán Juan Manuel Insaurralde y el arquero Lucas Acosta, entre los nombres más relevantes.Deportes04/12/2025GASTON PAROLA
Mientras el plantel profesional de Sarmiento de Junín volvió a los entrenamientos, la dirigencia ya piensa en el armado del equipo para 2026. El entrenador Facundo Sava y el presidente Fernando Chiófalo tienen por delante una tarea clave: el próximo 31 de diciembre se vencen 14 contratos y habrá que decidir quiénes continúan y quiénes se despiden del club.
El único caso que aparece encaminado es el de Carlos Villalba, volante de marca que cerró el año con un golazo ante San Lorenzo. Con el dueño de la camiseta 25 ya hay un acuerdo de palabra para que siga en el Verde hasta diciembre de 2026, por lo que su situación estaría prácticamente resuelta.
Sin embargo, a la hora de pensar en el Sarmiento versión 2026 surgen varias urgencias, sobre todo en el arco y en la defensa.
El arco, en el centro de la escena
El contrato del arquero titular Lucas Acosta vence a fin de año. El guardameta, que fue pieza importante en la temporada, tiene sondeos de distintos clubes y, además, debe regresar a Lanús, dueño de su pase.
A la vez, el suplente José Devecchi también finaliza su vínculo. En su caso, quedará con el pase en su poder, lo que abre la puerta a distintas alternativas: una posible renovación en Junín o la chance de buscar nuevos horizontes.
Defensores: el peso de Insaurralde y otros casos abiertos
En la última línea, el nombre más fuerte es el de Juan Manuel “Chaco” Insaurralde. El ex Boca e Independiente es el capitán y máximo referente del equipo. La noticia positiva para Sarmiento es que es dueño de su pase y tiene intención de seguir un año más, por lo que las partes podrían acordar la continuidad de su estadía en Junín.
También habrá que resolver la situación de Alex Vigo, cuyo pase pertenece a Talleres de Córdoba. El Verde cuenta con una opción de compra, por lo que deberá definir si hace el esfuerzo económico para retenerlo.
Algo similar ocurre con Renzo Orihuela, defensor cuyo pase es de Montevideo City Torque de Uruguay. Al igual que con Vigo, Sarmiento tiene la posibilidad de adquirirlo, por lo que será otra carpeta a evaluar.
En cambio, hay dos casos ya definidos: Facundo Roncaglia y Gastón Sauro no seguirán en el club, por lo que el cuerpo técnico y la dirigencia deberán salir al mercado para reforzar la defensa.
Mediocampo y ataque: juveniles, préstamos y decisiones fuertes
En la mitad de la cancha, uno de los nombres a tener en cuenta es el de Elián Giménez, juvenil cedido por River Plate. El club deberá resolver con la entidad de Núñez los términos de una posible continuidad o el regreso del jugador.
También figura el uruguayo Leandro Suhr, atacante que llegó a préstamo desde Boston River y por el que Sarmiento tiene opción de compra. Su rendimiento y el valor de la cláusula serán determinantes para decidir si se queda en Junín.
Otro caso particular es el de Federico Paradela, que a diferencia de los anteriores surgió de las divisiones inferiores del Verde y cuyo pase pertenece a la institución. Para que continúe, las partes deberán alcanzar un acuerdo para extender su vinculación contractual.
En el ataque aparecen, además, tres fichas importantes.
Uno por uno: cómo está cada contrato que vence
Con este panorama, Sarmiento de Junín tiene por delante semanas de decisiones importantes. Entre renovaciones, retornos a clubes de origen y posibles compras de fichas, la dirigencia deberá moverse con rapidez para darle a Facundo Sava un plantel competitivo de cara a la temporada 2026.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
El histórico base confirmó que será su última temporada en la NBA y, días después, Los Angeles Clippers decidieron rescindir su contrato.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El tenor italiano encabezará el show artístico del sorteo junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger. La ceremonia reunirá a celebridades del deporte y del entretenimiento.
El astro brasileño convirtió tres goles en el segundo tiempo y lideró el 3-0 ante Juventude, un triunfo fundamental para escapar de la zona de descenso.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
El asistente de Gustavo Costas fue captado sumándose a un canto contra Boca en pleno festejo por la clasificación a semifinales. En Avellaneda ya piensan en el duelo del domingo.
La escudería francesa mostrará el monoplaza 2026 el 23 de enero en Barcelona, en un año marcado por cambios técnicos y el debut del motor Mercedes.
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.
La Agencia Noticias Argentinas consultó al entorno de la cantante, que negó cualquier polémica con Wanda Nara y aseguró que no hubo desplantes de la Revista Gente.
La localidad inició las tareas para crear un espacio donde chicos y jóvenes podrán realizar deporte y actividades recreativas durante todo el año.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.