Arsenal compró a los gemelos Quintero, joyas de Independiente del Valle
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
El tenor italiano encabezará el show artístico del sorteo junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger. La ceremonia reunirá a celebridades del deporte y del entretenimiento.Deportes04/12/2025SOFIA ZANOTTI
El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes y contará con una de las puestas en escena más grandes organizadas por FIFA. La conducción estará encabezada por Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United, junto a la presentadora Samanta Jhonson y un equipo de figuras deportivas altamente reconocidas en Estados Unidos.
Entre los invitados confirmados se destacan Tom Brady, ganador de siete Super Bowls; Shaquille O'Neal, cuatro veces campeón de la NBA; Wayne Gretzky, ícono del hockey sobre hielo; y Aaron Judge, estrella de los New York Yankees. Todos formarán parte de la ceremonia en la que se conocerán los grupos del próximo Mundial, que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá.
En el segmento artístico, la FIFA confirmó un despliegue internacional encabezado por Andrea Bocelli, quien días atrás fue recibido por Javier Milei en la Casa Rosada. El tenor italiano compartirá escenario con Robbie Williams y Nicole Scherzinger para la apertura del evento.
Luego del sorteo, el cierre estará a cargo de The Village People, quienes interpretarán su clásico mundial “Y.M.C.A.”. La banda, recordada por su participación en actos vinculados a Donald Trump, aportará un toque icónico al final de la gala.
Además, Heidi Klum volverá a ser parte de un sorteo mundialista después de dos décadas. La modelo alemana estará acompañada por el actor Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez, completando una propuesta que combina deporte, entretenimiento y figuras de alcance global.
El histórico base confirmó que será su última temporada en la NBA y, días después, Los Angeles Clippers decidieron rescindir su contrato.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El Verde tiene 14 vínculos que caducan el 31 de diciembre y la dirigencia, junto a Facundo Sava, deberá resolver caso por caso. El capitán Juan Manuel Insaurralde y el arquero Lucas Acosta, entre los nombres más relevantes.
El astro brasileño convirtió tres goles en el segundo tiempo y lideró el 3-0 ante Juventude, un triunfo fundamental para escapar de la zona de descenso.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
El asistente de Gustavo Costas fue captado sumándose a un canto contra Boca en pleno festejo por la clasificación a semifinales. En Avellaneda ya piensan en el duelo del domingo.
La escudería francesa mostrará el monoplaza 2026 el 23 de enero en Barcelona, en un año marcado por cambios técnicos y el debut del motor Mercedes.
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.
La Agencia Noticias Argentinas consultó al entorno de la cantante, que negó cualquier polémica con Wanda Nara y aseguró que no hubo desplantes de la Revista Gente.
La localidad inició las tareas para crear un espacio donde chicos y jóvenes podrán realizar deporte y actividades recreativas durante todo el año.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.