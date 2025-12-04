El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes y contará con una de las puestas en escena más grandes organizadas por FIFA. La conducción estará encabezada por Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United, junto a la presentadora Samanta Jhonson y un equipo de figuras deportivas altamente reconocidas en Estados Unidos.

Entre los invitados confirmados se destacan Tom Brady, ganador de siete Super Bowls; Shaquille O'Neal, cuatro veces campeón de la NBA; Wayne Gretzky, ícono del hockey sobre hielo; y Aaron Judge, estrella de los New York Yankees. Todos formarán parte de la ceremonia en la que se conocerán los grupos del próximo Mundial, que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá.

En el segmento artístico, la FIFA confirmó un despliegue internacional encabezado por Andrea Bocelli, quien días atrás fue recibido por Javier Milei en la Casa Rosada. El tenor italiano compartirá escenario con Robbie Williams y Nicole Scherzinger para la apertura del evento.

Luego del sorteo, el cierre estará a cargo de The Village People, quienes interpretarán su clásico mundial “Y.M.C.A.”. La banda, recordada por su participación en actos vinculados a Donald Trump, aportará un toque icónico al final de la gala.

Además, Heidi Klum volverá a ser parte de un sorteo mundialista después de dos décadas. La modelo alemana estará acompañada por el actor Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez, completando una propuesta que combina deporte, entretenimiento y figuras de alcance global.