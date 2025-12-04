Huracán oficializó el regreso de Diego Martínez como director técnico tras la salida de Frank Darío Kudelka. El entrenador firmará un contrato hasta junio de 2027 y tendrá su presentación formal este viernes en una conferencia de prensa en Parque Patricios.

Según informaron desde la institución, Martínez estará este jueves en La Quemita para dirigir el inicio de la pretemporada del plantel profesional, que por el momento no suma incorporaciones para la próxima campaña.

Las negociaciones para su retorno estuvieron encabezadas por el presidente Abel Poza, quien debió recomponer el vínculo luego de las tensiones generadas en 2024, cuando el entrenador dejó el club en conflicto con la dirigencia encabezada por David Garzón, hoy vicepresidente.

El ex Godoy Cruz y Tigre ya tuvo un paso previo por Huracán durante el segundo semestre de 2023, en el que dirigió 23 partidos y obtuvo 12 victorias, 2 empates y 9 derrotas. En enero de 2024, rescindió su contrato —que se extendía hasta junio de ese año— para asumir en Boca Juniors, operación por la que abonó una cláusula de salida de 175 millones de pesos. Su partida se produjo tras la eliminación por penales frente a Platense en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Con su regreso confirmado, Huracán apuesta a un nuevo ciclo de Martínez para encarar una temporada en la que buscará recuperar protagonismo deportivo y fortalecer un proyecto que vuelve a tenerlo como pieza central.