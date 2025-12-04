Arsenal compró a los gemelos Quintero, joyas de Independiente del Valle
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
Deportes04/12/2025
Chris Paul atraviesa las últimas semanas de su carrera profesional. El experimentado base anunció el 22 de noviembre que esta será su temporada final en la NBA y, a pocos días de ese comunicado, Los Angeles Clippers resolvieron cortar su contrato. La noticia fue difundida por el propio jugador en sus redes sociales, donde publicó irónicamente: “Acabo de enterarme de que me mandan a casa”, acompañado por un emoji de victoria.
La franquicia angelina confirmó la salida a través de su presidente de operaciones deportivas, Lawrence Frank. “Estamos separando nuestros caminos y Chris ya no seguirá en el equipo”, expresó el directivo, quien además remarcó su importancia en la institución. “Chris es una leyenda de los Clippers y tuvo una carrera histórica. Quiero dejar muy claro que nadie lo responsabiliza del rendimiento del equipo”, señaló.
En esta etapa final de su trayectoria, Paul tenía un rol más acotado dentro de la rotación, con promedios de 2,9 puntos, 3,3 asistencias y 1,8 rebotes en 14,3 minutos por partido. El contexto tampoco acompañó: los Clippers atraviesan una campaña irregular, con una marca de 5-16 que los ubica en el fondo de la Conferencia Oeste.
Paul había firmado un contrato de 3,6 millones de dólares para disputar su último año. El monto deberá ser abonado por la franquicia, salvo que se cierre un acuerdo con el jugador o se concrete un traspaso antes del cierre del mercado.
Con 21 temporadas en la élite, Paul deja una carrera marcada por hitos: fue Novato del Año en 2006, disputó 12 All-Star Games, obtuvo dos medallas doradas olímpicas y llegó a las Finales de 2021 con Phoenix Suns. Además, su primer ciclo en los Clippers entre 2011 y 2017 conformó uno de los equipos más recordados de la época junto a Blake Griffin y DeAndre Jordan.
Después de aquel período, el base pasó por Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State y San Antonio, donde compartió equipo con Victor Wembanyama. En 2025 regresó a Los Ángeles para un cierre de carrera con menos protagonismo, pero con el reconocimiento intacto por parte de los hinchas y de la liga.
