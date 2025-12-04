Chris Paul anunció su retiro y los Clippers lo cortaron
El histórico base confirmó que será su última temporada en la NBA y, días después, Los Angeles Clippers decidieron rescindir su contrato.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.Deportes04/12/2025GASTON PAROLA
El fútbol ecuatoriano volvió a ser noticia en Europa gracias al futuro de Hólger y Edwin Quintero, los gemelos de 16 años que aún no debutaron en Primera División pero ya fueron comprados por el Arsenal de Inglaterra. Los jóvenes, formados en Independiente del Valle, se incorporarán al club londinense cuando alcancen la mayoría de edad, bajo un contrato que tendrá una duración de cinco años.
Según informaron medios locales, ambos viajaron recientemente a Londres para realizarse los estudios médicos previos a la operación. Una vez completados, regresarán a Ecuador para continuar su desarrollo en la institución que se ha consolidado como una de las canteras más importantes de Sudamérica.
Nacidos el 15 de agosto de 2009, los Quintero se destacan en categorías formativas y disfrutan de jugar juntos. Edwin, extremo zurdo que suele ubicarse por derecha para encarar a pierna cambiada, ya tuvo participación en el Sudamericano Sub 17, donde convirtió dos goles en seis partidos, y también fue citado a la Sub 18.
Por su parte, Hólger es volante ofensivo y su principal virtud es la construcción de juego. Integró el plantel del Sudamericano Sub 15 del año pasado, donde disputó cuatro encuentros. Mientras Edwin aporta desequilibrio, velocidad y regate, Hólger se especializa en organizar y dar fluidez a los ataques.
Con esta operación, los gemelos siguen un camino similar al de Kendry Páez, otro producto destacado de Independiente del Valle vendido a temprana edad al Chelsea, donde se sumó recién a los 18 tras debutar en Primera y ser citado a la selección de Ecuador.
La exportación de talento joven no es nueva para el club ecuatoriano. Meses atrás, también fue transferido Deinner Ordóñez, defensor de 16 años que se incorporará a Chelsea recién en 2028. Por su parte, el Arsenal continúa profundizando su estrategia de captación temprana, una política con la que recientemente aseguró también al irlandés Victor Ozhianvuna.
