El verde implica paso

Studebaker gano 3x1 y habrá hoy tercer encuentro en el "pilín"

Deportes del Sur26/11/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
pueyrredon_studebaker_1

Para ir dándose una idea, así salieron a la cancha en el último encuentro de vuelta...
Recordá que en Venado Tuerto había perdido 1x0 y en su casa obtuvo el triunfo del tres por uno

Studebaker (3)
1- Franco Puppo
2- Alejandro Carboneti
3- Mariano Cabral
4- Emmanuel Andrada
5- Gonzalo Gaetan 
6- Sebastián Acuña
7- Francisco Antonieta 
8- Tomas Gómez 
9- Guido Campagnoli
10- Kevin Fernández 
11- Valentín Falchoni
Suplentes
12- Juan Tardio
14- Manuel Milano
13- Tomás Ibañez
15- Nicolás Bessone 
16- Román Cugnoflis 
17- Santiago González 
18- Kevin Andrada
DT Javier Osella 

Juventud Pueyrredón (1)
1- Ezequiel Giménez 
2- Matías Torres
4- Brian Hermosa
3- Andres Barrio 
5- Exequiel Albarracín 
6- Marcelo Gerbaudo 
7- Alan Sanz
8- Fernando Moreno
9- Mauro Baez
10- Alejandro Rodríguez 
11- Gonzalo Valdez
Suplentes 
12- Sebastián Laspina 
13- Blas Cufre
14- Josué Albornoz 
15- Kevin Arriola
16- Máximo Gularte 
17- Alejandro Canelo 
18- Alain García 
DT Luis Conte

Secuencia de goles :  
Abrió el marcador la visita pero descontaron Antonieta, Acuña y Bessone 

Arbitro : Franco Campos
Asistentes : Sosa y Aranda      

Columnista :
José Luis Cardozo 

Para : 
Novedades del Sur

