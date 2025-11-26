El verde implica paso

Se definen los finalistas de la Liga Venadense este miércoles
Este miércoles por la noche se jugarán los terceros partidos de semifinales en Villa Cañás y Murphy, donde los locales avanzarán a la final con solo empatar.
Studebaker gano 3x1 y habrá hoy tercer encuentro en el "pilín"Deportes del Sur26/11/2025GASTON PAROLA
Para ir dándose una idea, así salieron a la cancha en el último encuentro de vuelta...
Recordá que en Venado Tuerto había perdido 1x0 y en su casa obtuvo el triunfo del tres por uno
Studebaker (3)
1- Franco Puppo
2- Alejandro Carboneti
3- Mariano Cabral
4- Emmanuel Andrada
5- Gonzalo Gaetan
6- Sebastián Acuña
7- Francisco Antonieta
8- Tomas Gómez
9- Guido Campagnoli
10- Kevin Fernández
11- Valentín Falchoni
Suplentes
12- Juan Tardio
14- Manuel Milano
13- Tomás Ibañez
15- Nicolás Bessone
16- Román Cugnoflis
17- Santiago González
18- Kevin Andrada
DT Javier Osella
Juventud Pueyrredón (1)
1- Ezequiel Giménez
2- Matías Torres
4- Brian Hermosa
3- Andres Barrio
5- Exequiel Albarracín
6- Marcelo Gerbaudo
7- Alan Sanz
8- Fernando Moreno
9- Mauro Baez
10- Alejandro Rodríguez
11- Gonzalo Valdez
Suplentes
12- Sebastián Laspina
13- Blas Cufre
14- Josué Albornoz
15- Kevin Arriola
16- Máximo Gularte
17- Alejandro Canelo
18- Alain García
DT Luis Conte
Secuencia de goles :
Abrió el marcador la visita pero descontaron Antonieta, Acuña y Bessone
Arbitro : Franco Campos
Asistentes : Sosa y Aranda
Los dos equipos ganaron como visitantes ante Club Ciudad y Firmat FBC y quedaron 1-0 arriba en la serie. Ahora buscarán cerrar el pase a la final en casa.
