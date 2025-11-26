El verde implica paso

Para ir dándose una idea, así salieron a la cancha en el último encuentro de vuelta...

Recordá que en Venado Tuerto había perdido 1x0 y en su casa obtuvo el triunfo del tres por uno

Studebaker (3)

1- Franco Puppo

2- Alejandro Carboneti

3- Mariano Cabral

4- Emmanuel Andrada

5- Gonzalo Gaetan

6- Sebastián Acuña

7- Francisco Antonieta

8- Tomas Gómez

9- Guido Campagnoli

10- Kevin Fernández

11- Valentín Falchoni

Suplentes

12- Juan Tardio

14- Manuel Milano

13- Tomás Ibañez

15- Nicolás Bessone

16- Román Cugnoflis

17- Santiago González

18- Kevin Andrada

DT Javier Osella

Juventud Pueyrredón (1)

1- Ezequiel Giménez

2- Matías Torres

4- Brian Hermosa

3- Andres Barrio

5- Exequiel Albarracín

6- Marcelo Gerbaudo

7- Alan Sanz

8- Fernando Moreno

9- Mauro Baez

10- Alejandro Rodríguez

11- Gonzalo Valdez

Suplentes

12- Sebastián Laspina

13- Blas Cufre

14- Josué Albornoz

15- Kevin Arriola

16- Máximo Gularte

17- Alejandro Canelo

18- Alain García

DT Luis Conte

Secuencia de goles :

Abrió el marcador la visita pero descontaron Antonieta, Acuña y Bessone

Arbitro : Franco Campos

Asistentes : Sosa y Aranda

