Se definen los finalistas de la Liga Venadense este miércoles

Este miércoles por la noche se jugarán los terceros partidos de semifinales en Villa Cañás y Murphy, donde los locales avanzarán a la final con solo empatar.

Deportes del Sur26/11/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
pueyrredon_studebaker_1

Las dos llaves buscan dueño
La Liga Venadense vivirá una jornada decisiva este miércoles a las 21, cuando se disputen los terceros y últimos partidos de las semifinales, que consagrarán a los finalistas de la temporada 2026.

En el “Nemesio Pilín Montoto”, Studebaker recibirá a Juventud Pueyrredón después de dos partidos de resultado dispar: victoria del “Pulga” por 1-0 en Venado Tuerto y triunfo del “Verde” por 3-1 en Villa Cañás. Gracias a la ventaja de goles acumulada, el empate clasificará a Studebaker.

Por su parte, en el “Ángel Carrica” de Murphy, Unión y Cultura y Jorge Newbery buscarán romper el cero tras dos empates consecutivos. Cualquier triunfo meterá al ganador en la final, aunque la igualdad favorece al conjunto local, que terminó mejor posicionado en la fase regular.

Unión y Cultura Jorge Newbery

Datos que marcan el pulso de las semis
Unión y Cultura vs. Jorge Newbery (VT)

Historial:

41 partidos jugados
Unión y Cultura: 18 triunfos (45 goles)
Jorge Newbery: 12 triunfos (45 goles)
11 empates
El “Celeste” arrastra una racha de 10 partidos sin perder ante el “Tricolor”.
Última derrota: 31/10/2021 (0–1 en el Vicente Ferretti).

Además, Jorge Newbery no gana en Murphy desde el 24/05/2015: desde entonces, 8 triunfos locales y 3 empates.

Unión y Cultura, además, mantiene un registro sólido en playoffs: no pierde un partido definitorio de local desde noviembre de 2007, sumando 5 victorias y 10 empates en el “Ángel Carrica”.


Studebaker vs. Juventud Pueyrredón

Historial general:

36 partidos jugados
Studebaker: 17 triunfos (55 goles)
Juventud Pueyrredón: 6 triunfos (31 goles)
13 empates
El “Verde” sostiene una racha de 11 partidos sin perder como local ante el “Pulga” (9 triunfos – 2 empates).
Última derrota en casa: 12/07/2015 (1–0).

En tanto, Pueyrredón acumula números adversos fuera de casa en instancias decisivas: no gana un playoff de visitante desde octubre de 2022, con 3 empates y 3 derrotas desde entonces.

Te puede interesar
Lo más visto
PP6QH7JFWFHYNG3HPQX57TZJVA

Detectan las zonas de Argentina con mayor arsénico en el agua

SOFIA ZANOTTI
Salud25/11/2025

Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.

Boletín de noticias