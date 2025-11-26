Se definen los finalistas de la Liga Venadense este miércoles

Las dos llaves buscan dueño

La Liga Venadense vivirá una jornada decisiva este miércoles a las 21, cuando se disputen los terceros y últimos partidos de las semifinales, que consagrarán a los finalistas de la temporada 2026.

En el “Nemesio Pilín Montoto”, Studebaker recibirá a Juventud Pueyrredón después de dos partidos de resultado dispar: victoria del “Pulga” por 1-0 en Venado Tuerto y triunfo del “Verde” por 3-1 en Villa Cañás. Gracias a la ventaja de goles acumulada, el empate clasificará a Studebaker.

Por su parte, en el “Ángel Carrica” de Murphy, Unión y Cultura y Jorge Newbery buscarán romper el cero tras dos empates consecutivos. Cualquier triunfo meterá al ganador en la final, aunque la igualdad favorece al conjunto local, que terminó mejor posicionado en la fase regular.

Datos que marcan el pulso de las semis

Unión y Cultura vs. Jorge Newbery (VT)

Historial:

41 partidos jugados

Unión y Cultura: 18 triunfos (45 goles)

Jorge Newbery: 12 triunfos (45 goles)

11 empates

El “Celeste” arrastra una racha de 10 partidos sin perder ante el “Tricolor”.

Última derrota: 31/10/2021 (0–1 en el Vicente Ferretti).

Además, Jorge Newbery no gana en Murphy desde el 24/05/2015: desde entonces, 8 triunfos locales y 3 empates.

Unión y Cultura, además, mantiene un registro sólido en playoffs: no pierde un partido definitorio de local desde noviembre de 2007, sumando 5 victorias y 10 empates en el “Ángel Carrica”.



Studebaker vs. Juventud Pueyrredón

Historial general:

36 partidos jugados

Studebaker: 17 triunfos (55 goles)

Juventud Pueyrredón: 6 triunfos (31 goles)

13 empates

El “Verde” sostiene una racha de 11 partidos sin perder como local ante el “Pulga” (9 triunfos – 2 empates).

Última derrota en casa: 12/07/2015 (1–0).

En tanto, Pueyrredón acumula números adversos fuera de casa en instancias decisivas: no gana un playoff de visitante desde octubre de 2022, con 3 empates y 3 derrotas desde entonces.