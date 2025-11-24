La Liga Venadense tendrá tercer partido para definir a sus finalistas2

Olimpia y Centenario pegaron primero en las semifinales del Pre-Federal
Los dos equipos ganaron como visitantes ante Club Ciudad y Firmat FBC y quedaron 1-0 arriba en la serie. Ahora buscarán cerrar el pase a la final en casa.
Studebaker remontó ante Pueyrredón y forzó un nuevo duelo en Villa Cañás, mientras que Unión y Cultura y Jorge Newbery volvieron a empatar sin goles. Ambos cruces se resolverán en un mano a mano decisivo.
La Liga Venadense de Fútbol vivió este domingo una jornada de semifinales que dejó todo abierto. Ninguna de las dos llaves logró resolverse y será necesario un tercer partido para conocer a los finalistas de la División A.
Remontada en Villa Cañás
En el estadio Nemesio Pilin Montoto, Studebaker volvió a repetir la fórmula de cuartos de final: remontar un 0-1 de la ida. Juventud Pueyrredón había golpeado primero a los 38 minutos de la etapa inicial con una definición de Mauro Báez que puso en ventaja al visitante.
Pero el Verde reaccionó rápido en el complemento. A los 3 minutos, Nicolás Bessone asistió a Francisco Antonietta para igualar el marcador. Cinco minutos después, Sebastián Acuña conectó de cabeza un córner desde la izquierda y dio vuelta el resultado.
Con la serie igualada, Pueyrredón buscó el tanto que lo pusiera en la final, pero no logró quebrar la defensa local. Y sobre el cierre, a los 46 minutos, Studebaker sentenció el encuentro con un contraataque que volvió a tener a Bessone como protagonista para el 3-1 definitivo.
El tercer partido volverá a disputarse en Villa Cañás, donde al conjunto local le alcanzará con empatar para avanzar, mientras que Pueyrredón está obligado a ganar.
Otra vez cero a cero en Murphy
En Murphy, Unión y Cultura y Jorge Newbery repitieron el 0 a 0 de la ida en un encuentro parejo, con aproximaciones de ambos lados pero sin la claridad suficiente para romper el marcador.
Los dos equipos tuvieron situaciones aisladas y necesitaron de intervenciones importantes de sus arqueros, aunque ninguno consiguió sostener un dominio prolongado como para imponerse.
Con este nuevo empate, la definición será nuevamente en el Ángel Carrica. El Celeste cuenta con ventaja deportiva por su ubicación en la fase regular y clasificará con un empate, mientras que Newbery deberá ganar para meterse en la final.
