Denuncias de jueces ponen bajo revisión la coronación de Fátima Bosch

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, celebrada en México, fue recibida con entusiasmo, pero en las últimas horas quedó bajo un fuerte escrutinio internacional. Jueces del certamen denunciaron irregularidades en la votación que ponen en duda la transparencia del proceso.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la ex Miss Universo 2005, Natalie Glebova, expresó su malestar en redes sociales al afirmar que este año se eliminó la auditoría externa que solía verificar los votos. Hasta la edición anterior, el procedimiento incluía la presencia de un auditor con las boletas selladas directamente en el escenario.

Glebova también reconoció que su candidata favorita era Praveenar Singh, representante de Tailandia, quien figuraba entre las grandes favoritas en las predicciones previas al concurso.

Las críticas se intensificaron con la renuncia pública del pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien integraba el panel de jueces. Harfouch aseguró que las 30 semifinalistas fueron seleccionadas mediante una “votación secreta” sin participación real del jurado. Además, acusó un presunto conflicto de intereses al señalar que Raúl Rocha, propietario de la organización Miss Universo, habría pedido apoyar a Bosch debido a supuestos vínculos comerciales con el padre de la ganadora, Bernardo Bosch, empresario ligado a Pemex.

El músico adelantó que profundizará sus acusaciones en un documental que planea estrenar en HBO en 2026.

Frente a la repercusión internacional, la Miss Universo Organization (MUO) emitió un comunicado defendiendo la legitimidad del proceso y asegurando que todas las evaluaciones se realizaron bajo protocolos establecidos. Sin embargo, la entidad no respondió directamente a los señalamientos sobre conflictos de intereses ni a la eliminación de la auditoría externa, lo que dejó abierta la polémica.