Wanda Nara confundió un dicho y desató risas en MasterChef
La conductora se equivocó al plantear una adivinanza en plena devolución y el momento se volvió viral entre los participantes del certamen.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.Espectáculos11/12/2025SOFIA ZANOTTI
Wanda Nara y Maxi López volverán a coincidir en pantalla tras su comentada participación en Masterchef. Esta vez, ambos trabajan en una ficción “vertical”, un formato pensado especialmente para consumo desde celulares, similar al estilo de TikTok o reels, con capítulos breves de alrededor de un minuto.
Según revelaron en Intrusos, la propuesta busca captar audiencia joven y generar alto nivel de interacción. Incluso adelantaron que cada episodio podría cerrar con un beso entre ambos protagonistas, un recurso pensado para aumentar el engagement.
Por ahora no se anunció en qué plataforma se publicará la serie, aunque el proyecto ya despertó interés por la particular dinámica que volverá a unir a la mediática y al exfutbolista.
En este marco, aún resta saber cómo impactará esta colaboración en la vida personal de López, cuya esposa atraviesa el último mes de embarazo y había manifestado recientemente que necesita mayor acompañamiento en esta etapa de la maternidad.
