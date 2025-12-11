La conductora Wanda Nara protagonizó un momento inesperado durante la emisión de MasterChef Celebrity, cuando se confundió al recitar un conocido dicho popular. La situación derivó rápidamente en risas entre los participantes y el jurado.



El episodio ocurrió mientras Sofi Martínez presentaba su plato, una “Shakshuka”, ante los chefs. Antes de que la concursante comenzara su defensa, Wanda intervino con una adivinanza dirigida a Donato De Santis: “¿Quién fue primero? ¿El pollo o la gallina?”.

La consulta generó sorpresa, incluso en la propia Sofi Martínez, quien comentó en su entrevista: “Yo lo conozco distinto, ¿eh?”. Donato respondió con humor, intentando descifrar la frase: “¿El huevo y la gallina…? El huevo”.

La confusión de Wanda causó un estallido de risas en el estudio, mientras la conductora se tomaba la cara al advertir su error. Luego del momento distendido, el jurado continuó con la devolución y resolvió que el plato de Martínez fue suficiente para que continuara en competencia.

La eliminada de la noche fue la actriz Eugenia Tobal, quien quedó fuera del certamen gastronómico.