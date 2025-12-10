Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, habló públicamente sobre su situación contractual y la supuesta estafa que habría sufrido por parte de su ex representante, Maxi “El Brother”. Lo hizo en una entrevista con Moria Casán, donde brindó detalles del proceso legal y del impacto emocional que atraviesa.

Según información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, el cantante llegó al programa con un reloj de gran tamaño que había sido un obsequio de su antiguo equipo, con quienes hoy mantiene un fuerte conflicto a raíz de las irregularidades detectadas.

L-Gante tiene un contrato vigente hasta 2029 y actualmente trabaja junto a un nuevo abogado para lograr su desvinculación. “Estamos viendo qué vuelta le damos para quedar satisfechos de ambas partes y que se rescinda el contrato”, señaló. También admitió que el estrés generado por la situación lo afectó durante todo el año: “Uno no se da cuenta que a veces lo usan”.

El músico comentó además que continúan las negociaciones por la vivienda que construye para su hija, con la intención de recuperarla. En paralelo, ya se encuentra trabajando con un nuevo representante para retomar su carrera con mayor estabilidad.

“Lloré hace dos semanas porque sentí que estaba volviendo a encontrar orden en lo sentimental y en lo laboral. Hoy, si me pasa algo malo, al menos tengo una cama para descansar”, expresó. Consultado sobre qué cambiaría de su vida profesional, afirmó que desea “tener la administración de su trabajo y de lo que es su empresa”, confiando en que pronto habrá una resolución.