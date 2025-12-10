Maratea confesó que quiere una familia numerosa
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
El músico explicó que sigue intentando rescindir su contrato con Maxi “El Brother” y habló del impacto personal que tuvo el conflicto.Espectáculos10/12/2025SOFIA ZANOTTI
Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, habló públicamente sobre su situación contractual y la supuesta estafa que habría sufrido por parte de su ex representante, Maxi “El Brother”. Lo hizo en una entrevista con Moria Casán, donde brindó detalles del proceso legal y del impacto emocional que atraviesa.
Según información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, el cantante llegó al programa con un reloj de gran tamaño que había sido un obsequio de su antiguo equipo, con quienes hoy mantiene un fuerte conflicto a raíz de las irregularidades detectadas.
L-Gante tiene un contrato vigente hasta 2029 y actualmente trabaja junto a un nuevo abogado para lograr su desvinculación. “Estamos viendo qué vuelta le damos para quedar satisfechos de ambas partes y que se rescinda el contrato”, señaló. También admitió que el estrés generado por la situación lo afectó durante todo el año: “Uno no se da cuenta que a veces lo usan”.
El músico comentó además que continúan las negociaciones por la vivienda que construye para su hija, con la intención de recuperarla. En paralelo, ya se encuentra trabajando con un nuevo representante para retomar su carrera con mayor estabilidad.
“Lloré hace dos semanas porque sentí que estaba volviendo a encontrar orden en lo sentimental y en lo laboral. Hoy, si me pasa algo malo, al menos tengo una cama para descansar”, expresó. Consultado sobre qué cambiaría de su vida profesional, afirmó que desea “tener la administración de su trabajo y de lo que es su empresa”, confiando en que pronto habrá una resolución.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
La abogada y ex diputada del PRO, hoy pareja de Alberto Fernández, tuvo una agenda legislativa marcada por iniciativas sobre derechos animales, justicia y responsabilidad empresarial.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
El conductor de LAM confirmó que Wanda Nara fue señalada por Flor Jazmín Peña como protagonista de un saludo que consideró inapropiado hacia Nico Occhiato.
La conductora fue convocada por Revista Gente, pero optó por quedarse en su casa de Punta del Este, donde mostró una faceta inédita.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La Academia eliminó a Boca y el Pincha superó a Gimnasia en el clásico platense. El título se definirá el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Madre de Ciudades.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El gremio bancario denunció seis despidos en el Nuevo Banco de Santa Fe y reclamó que la Provincia intervenga para hacer cumplir el convenio que garantiza la estabilidad laboral.
El Gobierno Provincial invierte más de $5.500 millones en trabajos de bacheo, repavimentación y sellado de fisuras en rutas de seis departamentos santafesinos.
El club publicó un video con imágenes del camino a la Copa Libertadores 2018 y los momentos más emblemáticos de la final disputada en el Santiago Bernabéu.
La presidenta de Palmeiras defendió el uso del césped sintético y cuestionó la propuesta de Flamengo para prohibirlo en el Brasileirao. “Cuando tengan su estadio, podrán elegir”, afirmó.
Con una emotiva representación del Pesebre y el encendido del tradicional arbolito, Villa Cañás dio inicio a las celebraciones navideñas junto a cientos de vecinos.