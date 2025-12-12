Wanda Nara lanzó oficialmente una nueva colección de su marca de trajes de baño y eligió a La Joaqui como imagen principal de la campaña. La colaboración se conoció a través de redes sociales, donde la cantante compartió distintas postales luciendo las microbikinis del emprendimiento de la empresaria.



En las imágenes, La Joaqui posó desde su casa con una bikini color rojo intenso, acompañando la publicación con la frase: “Cosas de chicas malas. Wanda Swim 2025/2026”. El posteo rápidamente generó repercusión y miles de interacciones.



La aparición conjunta se dio en medio de versiones que hablaban de una supuesta pelea entre ambas durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, cuando Wanda se despedía de Valentina Cervantes. Sin embargo, tanto la empresaria como la artista desmintieron esos rumores y la campaña terminó por confirmar que la relación entre ellas está en buenos términos.



Wanda Nara también dejó su mensaje en los comentarios, agradeciendo el apoyo de La Joaqui a su proyecto: “Explotó el verano, te amo Joaquina”, escribió. A su vez, Luck Ra, pareja de la cantante, sumó un comentario humorístico que no pasó desapercibido entre los seguidores.