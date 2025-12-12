Wanda Nara presentó su nueva línea de bikinis con La Joaqui
La cantante fue la imagen de la colección Wanda Swim 2025/2026 y despejó versiones de un conflicto entre ambas.
El cantante de Turf fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde le colocaron un stent tras confirmar un infarto agudo de miocardio.Espectáculos12/12/2025LORENA ACOSTA
Momentos de gran preocupación se vivieron en la madrugada de este viernes luego de que Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, se descompensara mientras realizaba una presentación en un bar del barrio porteño de Palermo.
Según se informó, el músico comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho durante el show, lo que motivó la inmediata intervención del SAME. El operativo se activó alrededor de las 00.45 y, tras una primera evaluación en el lugar, se resolvió su traslado de urgencia al Hospital Fernández.
Ya en el centro de salud, los médicos confirmaron que Levinton, de 50 años, había sufrido un infarto agudo de miocardio. El diagnóstico fue ratificado por el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien detalló que el paciente ingresó con un cuadro compatible con una afección cardíaca severa.
En este marco, el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández actuó rápidamente: logró destapar una arteria obstruida y le colocó un stent para restablecer el flujo sanguíneo. El procedimiento resultó exitoso y permitió estabilizar al artista.
Por el momento, Joaquín Levinton permanece internado bajo observación médica, mientras se aguarda un nuevo parte oficial sobre su evolución.
La cantante fue la imagen de la colección Wanda Swim 2025/2026 y despejó versiones de un conflicto entre ambas.
El líder de Turf sufrió una descompensación cardíaca mientras realizaba un show en un bar y fue trasladado al Hospital Fernández, donde permanece fuera de peligro.
La conductora se equivocó al plantear una adivinanza en plena devolución y el momento se volvió viral entre los participantes del certamen.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El músico explicó que sigue intentando rescindir su contrato con Maxi “El Brother” y habló del impacto personal que tuvo el conflicto.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
El torneo más federal del país definió su cuadro de 64 equipos en el predio Lionel Messi. Boca, River, Racing, Independiente y el resto ya conocen a sus primeros rivales.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.