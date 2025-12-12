Momentos de gran preocupación se vivieron en la madrugada de este viernes luego de que Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, se descompensara mientras realizaba una presentación en un bar del barrio porteño de Palermo.

Según se informó, el músico comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho durante el show, lo que motivó la inmediata intervención del SAME. El operativo se activó alrededor de las 00.45 y, tras una primera evaluación en el lugar, se resolvió su traslado de urgencia al Hospital Fernández.

Ya en el centro de salud, los médicos confirmaron que Levinton, de 50 años, había sufrido un infarto agudo de miocardio. El diagnóstico fue ratificado por el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien detalló que el paciente ingresó con un cuadro compatible con una afección cardíaca severa.

En este marco, el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández actuó rápidamente: logró destapar una arteria obstruida y le colocó un stent para restablecer el flujo sanguíneo. El procedimiento resultó exitoso y permitió estabilizar al artista.

Por el momento, Joaquín Levinton permanece internado bajo observación médica, mientras se aguarda un nuevo parte oficial sobre su evolución.