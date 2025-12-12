El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia este viernes luego de descompensarse mientras realizaba una presentación en un bar del barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre Dorrego al 1600, hasta donde acudió personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad para asistir al artista. Posteriormente, Levinton fue trasladado al Hospital Fernández para una evaluación médica inmediata.

Según información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, el músico presentó un cuadro compatible con un síndrome coronario agudo y fue derivado al área de hemodinamia del centro de salud. Actualmente, se encuentra fuera de peligro.

Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que el cantante “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”, y detalló que presentaba fuertes dolores en el pecho, motivo por el cual se activó el protocolo para descartar un infarto.

En este marco, Crescenti indicó que los estudios médicos continúan para determinar con precisión el diagnóstico, aunque el primer parte señala un cuadro compatible con un infarto agudo de miocardio.