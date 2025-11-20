PAMI recuerda a los afiliados la importancia de renovar las autorizaciones de medicamentos

La oficina local de PAMI emitió un recordatorio dirigido a todos los afiliados para renovar en tiempo y forma las autorizaciones de subsidios de medicamentos, un trámite necesario para continuar accediendo a los tratamientos de manera gratuita.

Según informaron, cuando la autorización se encuentra vencida no debe abonarse el medicamento con descuento, ya que en ese caso se pierde momentáneamente el beneficio. En su lugar, el afiliado debe acercarse al PAMI más cercano para cargar nuevamente la medicación y así restablecer la cobertura del 100% sin costo.

La recomendación busca evitar inconvenientes y garantizar que cada persona pueda acceder a sus tratamientos de manera regular. En Villa Cañás, la oficina se encuentra ubicada en Calle 53 N° 315, y atiende consultas a través de los teléfonos 3462-622130 (WhatsApp) y 0341-4803594 (línea fija).

Las autoridades remarcaron la importancia de cumplir con este procedimiento para asegurar la continuidad del beneficio y evitar gastos innecesarios para los afiliados.