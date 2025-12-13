Un automovilista protagonizó una peligrosa maniobra en la ciudad de Villa Cañás y terminó con su vehículo secuestrado por orden judicial, luego de chocar, huir del lugar y negarse a realizar el test de alcoholemia.

El hecho se registró cuando personal de Tránsito municipal realizaba un control vehicular en la intersección de calle 71 y avenida 50. En ese contexto, un automóvil impactó contra un pilote de cemento, generando un siniestro vial.

Al intentar intervenir y solicitarle la correspondiente prueba de alcoholemia, el conductor se negó a colaborar y se dio a la fuga conduciendo el vehículo. Ante esta situación, los agentes solicitaron apoyo policial.

La Fiscalía interviniente fue notificada de lo ocurrido y dispuso que el implicado sea notificado por los delitos de desobediencia a la autoridad y daño. Además, se ordenó el secuestro preventivo del automóvil, que fue trasladado al depósito municipal.

Según se informó oficialmente, al día siguiente el conductor se presentó de manera voluntaria en sede policial, donde fue notificado de la causa judicial. Tras cumplirse las actuaciones legales correspondientes, recuperó su libertad.