El Club Studebaker recibió el programa provincial Alentar
El aporte permitirá avanzar en mejoras de infraestructura y fortalecer las actividades deportivas y formativas de la institución.
El hecho ocurrió en un operativo de Tránsito en Villa Cañás. La Fiscalía ordenó el secuestro del vehículo y la intervención policial.Villa Cañás13/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un automovilista protagonizó una peligrosa maniobra en la ciudad de Villa Cañás y terminó con su vehículo secuestrado por orden judicial, luego de chocar, huir del lugar y negarse a realizar el test de alcoholemia.
El hecho se registró cuando personal de Tránsito municipal realizaba un control vehicular en la intersección de calle 71 y avenida 50. En ese contexto, un automóvil impactó contra un pilote de cemento, generando un siniestro vial.
Al intentar intervenir y solicitarle la correspondiente prueba de alcoholemia, el conductor se negó a colaborar y se dio a la fuga conduciendo el vehículo. Ante esta situación, los agentes solicitaron apoyo policial.
La Fiscalía interviniente fue notificada de lo ocurrido y dispuso que el implicado sea notificado por los delitos de desobediencia a la autoridad y daño. Además, se ordenó el secuestro preventivo del automóvil, que fue trasladado al depósito municipal.
Según se informó oficialmente, al día siguiente el conductor se presentó de manera voluntaria en sede policial, donde fue notificado de la causa judicial. Tras cumplirse las actuaciones legales correspondientes, recuperó su libertad.
El Taller Protegido Municipal “Ilusiones” realizó ayer su tradicional despedida de año con una emotiva celebración en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS).
Por pronóstico de lluvias, el Municipio reprogramó para este sábado 13 todas las actividades previstas para la apertura de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal.
La Municipalidad ejecuta nuevos frentes de obra en calle 36, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar drenaje y transitabilidad.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi repasó el avance de las viviendas, la renovación del parque automotor, las obras en el balneario y el Prado Español, el problema del basural y la situación económica local. Además, dejó un mensaje de fin de año pensando en un 2026 mejor.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi anticipó la asunción de tres concejales, detalló las obras hídricas y viales que buscan evitar futuras inundaciones y respondió a las críticas por el esquema de pavimento y la Plaza de la Biodiversidad.
