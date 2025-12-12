Villa Cañás avanza con obras de cordón cuneta
Debido a los pronósticos de lluvia anunciados para el domingo, la Municipalidad de Villa Cañás informó que todas las actividades previstas para la inauguración oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz” fueron reprogramadas para este sábado 13.
La jornada contará con una amplia propuesta cultural y recreativa que se desarrollará a partir del mediodía. Habrá música en vivo con las presentaciones de Diego Márquez y Beto Rodríguez, espectáculos de danza a cargo de la Agrupación Folklórica “La Gauchito Gil”, encuentros de muralistas, motorhome y fotografía, además de una feria de artesanos y emprendedores.
Vecinos de Villa Cañás, la región y visitantes de distintos puntos del país podrán disfrutar del entorno natural de la laguna, deportes acuáticos, avistaje de aves, pileta, mesas, parrilleros y diversos espacios pensados para el descanso y la recreación al aire libre.
Cronograma de actividades
12.00: Feria de artesanos y emprendedores
17.00: Encuentro de fotografía
17.00: Show de Beto Rodríguez y Agrupación “La Gauchito Gil”
18.00: Presentación de Diego Márquez
Tarifas temporada 2025-2026
Entrada por persona (lunes a jueves): $3.000
Viernes, sábados, domingos y feriados: $5.000
Menores de 12 años: sin cargo
Lanchas y motos de agua: $20.000
Estacionamiento (viernes a feriados): $3.000
Dormis: $30.000
Camping: gratuito con la entrada paga del día (consultar sectores habilitados)
Para más información, los interesados pueden comunicarse al (03462) 308500.
La Municipalidad ejecuta nuevos frentes de obra en calle 36, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar drenaje y transitabilidad.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi repasó el avance de las viviendas, la renovación del parque automotor, las obras en el balneario y el Prado Español, el problema del basural y la situación económica local. Además, dejó un mensaje de fin de año pensando en un 2026 mejor.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi anticipó la asunción de tres concejales, detalló las obras hídricas y viales que buscan evitar futuras inundaciones y respondió a las críticas por el esquema de pavimento y la Plaza de la Biodiversidad.
El concejal fue elegido en la sesión preparatoria y llamó a fortalecer el rol institucional, el diálogo entre bloques y una agenda de trabajo cercana a la comunidad.
El hecho ocurrió en calle 42, donde una dotación debió cortar una tapa metálica para acceder al pozo y retirar a los animales con seguridad.
Con una emotiva representación del Pesebre y el encendido del tradicional arbolito, Villa Cañás dio inicio a las celebraciones navideñas junto a cientos de vecinos.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
El torneo más federal del país definió su cuadro de 64 equipos en el predio Lionel Messi. Boca, River, Racing, Independiente y el resto ya conocen a sus primeros rivales.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.