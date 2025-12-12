Debido a los pronósticos de lluvia anunciados para el domingo, la Municipalidad de Villa Cañás informó que todas las actividades previstas para la inauguración oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz” fueron reprogramadas para este sábado 13.

La jornada contará con una amplia propuesta cultural y recreativa que se desarrollará a partir del mediodía. Habrá música en vivo con las presentaciones de Diego Márquez y Beto Rodríguez, espectáculos de danza a cargo de la Agrupación Folklórica “La Gauchito Gil”, encuentros de muralistas, motorhome y fotografía, además de una feria de artesanos y emprendedores.



Vecinos de Villa Cañás, la región y visitantes de distintos puntos del país podrán disfrutar del entorno natural de la laguna, deportes acuáticos, avistaje de aves, pileta, mesas, parrilleros y diversos espacios pensados para el descanso y la recreación al aire libre.

Cronograma de actividades

12.00: Feria de artesanos y emprendedores

17.00: Encuentro de fotografía

17.00: Show de Beto Rodríguez y Agrupación “La Gauchito Gil”

18.00: Presentación de Diego Márquez

Tarifas temporada 2025-2026

Entrada por persona (lunes a jueves): $3.000

Viernes, sábados, domingos y feriados: $5.000

Menores de 12 años: sin cargo

Lanchas y motos de agua: $20.000

Estacionamiento (viernes a feriados): $3.000

Dormis: $30.000

Camping: gratuito con la entrada paga del día (consultar sectores habilitados)

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (03462) 308500.