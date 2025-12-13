Despedida de año del Taller Protegido Municipal “Ilusiones”
El Taller Protegido Municipal “Ilusiones” realizó ayer su tradicional despedida de año con una emotiva celebración en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS).
El aporte permitirá avanzar en mejoras de infraestructura y fortalecer las actividades deportivas y formativas de la institución.
El Club Studebaker de Villa Cañás recibió el acompañamiento del Programa Provincial “Alentar”, una iniciativa del Gobierno de Santa Fe destinada a apoyar a instituciones deportivas en el desarrollo de obras y mejoras estructurales.
El acto contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, quien acompañó al secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé, y a la subsecretaria de Municipios y Comunas, Marina Bordigoni, durante la entrega del beneficio al club.
El programa tiene como objetivo brindar asistencia económica y técnica para fortalecer la infraestructura, los espacios de formación y recreación, y promover proyectos edilicios que contribuyan al crecimiento y la sostenibilidad de las entidades deportivas.
En este marco, el convenio correspondiente fue firmado por el presidente del Club Studebaker, Marcelo Compañs, acompañado por integrantes de la Comisión Directiva. Desde la institución destacaron la importancia del respaldo provincial, que representa un impulso clave para continuar con el trabajo cotidiano que llevan adelante dirigentes, socios y deportistas.
