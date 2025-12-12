Despedida de año del Taller Protegido Municipal “Ilusiones”

La inauguración del Balneario se pasa al sábado
Por pronóstico de lluvias, el Municipio reprogramó para este sábado 13 todas las actividades previstas para la apertura de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal.
El Taller Protegido Municipal “Ilusiones” realizó ayer su tradicional despedida de año con una emotiva celebración en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS).Villa Cañás12/12/2025SOFIA ZANOTTI
Los chicos que concurren diariamente a la institución compartieron la noche junto a sus familias, docentes, el intendente Norberto Gizzi e integrantes del Gabinete Municipal, en un encuentro marcado por la alegría, la cercanía y el espíritu de comunidad. Durante la velada se disfrutó de una cena en un clima de afecto y celebración.
En el transcurso de la noche, las docentes hicieron entrega de obsequios a cada uno de los operarios y se realizaron sorteos de regalos, generando momentos de emoción y sonrisas.
Desde el Municipio se felicitó a todo el equipo del Taller Protegido por el trabajo, el compromiso y el cariño que ponen cada día en esta valiosa tarea de inclusión y acompañamiento.
La Municipalidad ejecuta nuevos frentes de obra en calle 36, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar drenaje y transitabilidad.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi repasó el avance de las viviendas, la renovación del parque automotor, las obras en el balneario y el Prado Español, el problema del basural y la situación económica local. Además, dejó un mensaje de fin de año pensando en un 2026 mejor.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi anticipó la asunción de tres concejales, detalló las obras hídricas y viales que buscan evitar futuras inundaciones y respondió a las críticas por el esquema de pavimento y la Plaza de la Biodiversidad.
El concejal fue elegido en la sesión preparatoria y llamó a fortalecer el rol institucional, el diálogo entre bloques y una agenda de trabajo cercana a la comunidad.
El hecho ocurrió en calle 42, donde una dotación debió cortar una tapa metálica para acceder al pozo y retirar a los animales con seguridad.
