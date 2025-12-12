Despedida de año del Taller Protegido Municipal “Ilusiones”

El Taller Protegido Municipal “Ilusiones” realizó ayer su tradicional despedida de año con una emotiva celebración en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS).

Villa Cañás12/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp Image 2025-12-12 at 12.06.32 PM

Los chicos que concurren diariamente a la institución compartieron la noche junto a sus familias, docentes, el intendente Norberto Gizzi e integrantes del Gabinete Municipal, en un encuentro marcado por la alegría, la cercanía y el espíritu de comunidad. Durante la velada se disfrutó de una cena en un clima de afecto y celebración.
WhatsApp Image 2025-12-12 at 12.06.33 PM

En el transcurso de la noche, las docentes hicieron entrega de obsequios a cada uno de los operarios y se realizaron sorteos de regalos, generando momentos de emoción y sonrisas.
WhatsApp Image 2025-12-12 at 12.06.34 PM

Desde el Municipio se felicitó a todo el equipo del Taller Protegido por el trabajo, el compromiso y el cariño que ponen cada día en esta valiosa tarea de inclusión y acompañamiento.

