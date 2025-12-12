Despedida de año del Taller Protegido Municipal “Ilusiones”

Los chicos que concurren diariamente a la institución compartieron la noche junto a sus familias, docentes, el intendente Norberto Gizzi e integrantes del Gabinete Municipal, en un encuentro marcado por la alegría, la cercanía y el espíritu de comunidad. Durante la velada se disfrutó de una cena en un clima de afecto y celebración.



En el transcurso de la noche, las docentes hicieron entrega de obsequios a cada uno de los operarios y se realizaron sorteos de regalos, generando momentos de emoción y sonrisas.



Desde el Municipio se felicitó a todo el equipo del Taller Protegido por el trabajo, el compromiso y el cariño que ponen cada día en esta valiosa tarea de inclusión y acompañamiento.