Inflación de noviembre seguiría arriba del 2% y el BCRA frena la emisión

Economía20/11/2025SOFIA ZANOTTI
Las estimaciones preliminares de consultoras privadas indican que noviembre volvería a tener una inflación superior al 2%, en línea con la tendencia alcista que se sostiene desde hace seis meses. A pesar de tratarse de un mes con baja estacionalidad, la dinámica del rubro alimentos y el impacto de tarifas y combustibles presionan nuevamente sobre el índice general.
De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Indec, la inflación núcleo se mantuvo en 2,2% en noviembre, lo que refleja que la mayoría de los precios de la economía avanza a un ritmo firme y estable, más allá de movimientos puntuales. Si se confirma este escenario, noviembre y diciembre completarían cuatro meses consecutivos con una inflación por encima del 2%.
El Banco Central decidió moderar la compra de dólares en el mercado para evitar emitir pesos adicionales que puedan complicar aún más el proceso de desinflación. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, señaló que “no hay un ritmo de acumulación predeterminado”, mientras que el vicepresidente, Vladimir Werning, había presentado un plan de remonetización que ahora avanzaría más lentamente.
Entre los factores que influyen en el aumento de precios aparecen la suba sostenida de la carne, que tiene un peso significativo en el índice, incrementos en el transporte público del AMBA cercanos al 10%, ajustes en luz y gas y nuevos valores para los combustibles que acompañaron la evolución del tipo de cambio.
La consultora Eco Go estimó que los alimentos aumentaron 0,9% en la segunda semana de noviembre, un registro similar al de la primera, y proyecta una inflación mensual cercana al 2,5%. En paralelo, un dato positivo surgió del índice mayorista, que mostró un freno notable en octubre al pasar de 3,7% a 1,1%. Según LCG, esto podría indicar un intento de recuperación de márgenes por parte de las empresas, tras varios meses absorbiendo mayores costos.
La mirada hacia adelante se concentra en la evolución de la actividad y en la llegada de divisas por la cosecha gruesa, prevista para abril, cuando el BCRA podría retomar con más intensidad su programa de compra de reservas sin presionar sobre la inflación.
