El Gobierno nacional todavía no oficializó en el Boletín Oficial la baja de retenciones anunciada esta semana, una medida que impacta de manera directa en la liquidación de exportaciones del sector agrícola.

La comunicación se realizó el martes, pero hasta este jueves la resolución no había sido publicada, por lo que la reducción de las alícuotas permanece sin vigencia. Según indicaron desde el sector, esta demora genera que las empresas exportadoras posterguen operaciones a la espera del nuevo esquema impositivo que les permitiría mejorar márgenes.

El esquema anunciado establece una baja en los derechos de exportación para los principales cultivos:

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

De acuerdo con estimaciones privadas que pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, el costo fiscal de la medida oscila entre US$ 500 y US$ 700 millones, lo que representa entre 0,08% y 0,1% del PBI, un punto que suma presión sobre las cuentas públicas previstas para 2026.