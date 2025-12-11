Ferreres alertó una fuerte suba inflacionaria en diciembre
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
La reducción de alícuotas aún no fue publicada en el Boletín Oficial y las empresas demoran la liquidación de exportaciones a la espera del cambio impositivo.Economía11/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional todavía no oficializó en el Boletín Oficial la baja de retenciones anunciada esta semana, una medida que impacta de manera directa en la liquidación de exportaciones del sector agrícola.
La comunicación se realizó el martes, pero hasta este jueves la resolución no había sido publicada, por lo que la reducción de las alícuotas permanece sin vigencia. Según indicaron desde el sector, esta demora genera que las empresas exportadoras posterguen operaciones a la espera del nuevo esquema impositivo que les permitiría mejorar márgenes.
El esquema anunciado establece una baja en los derechos de exportación para los principales cultivos:
Soja: de 26% a 24%
Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
Girasol: de 5,5% a 4,5%
De acuerdo con estimaciones privadas que pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, el costo fiscal de la medida oscila entre US$ 500 y US$ 700 millones, lo que representa entre 0,08% y 0,1% del PBI, un punto que suma presión sobre las cuentas públicas previstas para 2026.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
ARCA habilitó la consulta de los nuevos importes del monotributo para diciembre de 2025. Varias categorías ya superan los $100.000 y en febrero volverán a actualizarse.
El ministro de Economía sostuvo que los gobernadores “saben que siempre que puede, les da una mano”. También admitió que fue un error no involucrarse antes en la discusión política.
El Gobierno redujo las retenciones a la soja, el trigo y el maíz con la intención de acelerar la liquidación de exportaciones en los próximos meses. Analistas estiman un ingreso extra de divisas en verano y un costo fiscal de hasta USD 700 millones.
Luis Caputo confirmó una reducción de entre 1 y 2 puntos en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros cultivos, con el objetivo de aliviar la carga fiscal y fortalecer la competitividad del sector.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares homologó una suba del 2,7% y el pago de bonos extraordinarios para noviembre y diciembre. Los incrementos serán remunerativos y acumulativos.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.