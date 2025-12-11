Demora oficial frena la baja de retenciones anunciada
La reducción de alícuotas aún no fue publicada en el Boletín Oficial y las empresas demoran la liquidación de exportaciones a la espera del cambio impositivo.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.Economía11/12/2025SOFIA ZANOTTI
El economista Orlando Ferreres advirtió que la inflación volvió a acelerarse en la primera semana de diciembre, con un incremento del 1,7%, según datos preliminares de su consultora. La tendencia, señaló, podría derivar en un nuevo salto del índice mensual.
Este jueves, el INDEC difundirá la inflación de noviembre, que se ubicaría por encima del 2,3% registrado en octubre, impulsada principalmente por subas en servicios. En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires informó una variación del 2,4%, también superior al mes previo.
En declaraciones radiales, Ferreres proyectó que 2025 cerrará con un aumento del costo de vida cercano al 30%. La dinámica señalada coincide con estimaciones de otras consultoras privadas.
Por ejemplo, LCG reportó un aumento de 0,7% en alimentos entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. Ese número implica una inflación mensual de 3,7% y de 4% en la medición punta a punta. Aún resta sumar los incrementos en servicios, que promediaron 2,8%, y en combustibles, cuyos precios continúan ajustándose casi a diario.
Por su parte, EcoGo registró un aumento en alimentos del 0,4% durante la primera semana del mes, lo que refleja una leve desaceleración respecto de la semana anterior. “Con este resultado, la inflación de los alimentos consumidos dentro del hogar alcanzaría el 2,2% en diciembre”, explicó el relevamiento. Al incluir el consumo fuera del hogar, el indicador general se ubicaría en 2,1%.
La consultora dirigida por Marina Dal Poggetto estimó que la inflación general de diciembre rondará el 2,3%. No obstante, aclaró que se trata de un dato preliminar sujeto a modificaciones. “Diciembre suele mostrar una dinámica propia del cierre de año, con mayor consumo por las fiestas y ajustes en servicios regulados, especialmente transporte”, señaló en su informe.
ARCA habilitó la consulta de los nuevos importes del monotributo para diciembre de 2025. Varias categorías ya superan los $100.000 y en febrero volverán a actualizarse.
El ministro de Economía sostuvo que los gobernadores “saben que siempre que puede, les da una mano”. También admitió que fue un error no involucrarse antes en la discusión política.
El Gobierno redujo las retenciones a la soja, el trigo y el maíz con la intención de acelerar la liquidación de exportaciones en los próximos meses. Analistas estiman un ingreso extra de divisas en verano y un costo fiscal de hasta USD 700 millones.
Luis Caputo confirmó una reducción de entre 1 y 2 puntos en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros cultivos, con el objetivo de aliviar la carga fiscal y fortalecer la competitividad del sector.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares homologó una suba del 2,7% y el pago de bonos extraordinarios para noviembre y diciembre. Los incrementos serán remunerativos y acumulativos.
