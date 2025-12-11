El economista Orlando Ferreres advirtió que la inflación volvió a acelerarse en la primera semana de diciembre, con un incremento del 1,7%, según datos preliminares de su consultora. La tendencia, señaló, podría derivar en un nuevo salto del índice mensual.

Este jueves, el INDEC difundirá la inflación de noviembre, que se ubicaría por encima del 2,3% registrado en octubre, impulsada principalmente por subas en servicios. En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires informó una variación del 2,4%, también superior al mes previo.

En declaraciones radiales, Ferreres proyectó que 2025 cerrará con un aumento del costo de vida cercano al 30%. La dinámica señalada coincide con estimaciones de otras consultoras privadas.

Por ejemplo, LCG reportó un aumento de 0,7% en alimentos entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. Ese número implica una inflación mensual de 3,7% y de 4% en la medición punta a punta. Aún resta sumar los incrementos en servicios, que promediaron 2,8%, y en combustibles, cuyos precios continúan ajustándose casi a diario.

Por su parte, EcoGo registró un aumento en alimentos del 0,4% durante la primera semana del mes, lo que refleja una leve desaceleración respecto de la semana anterior. “Con este resultado, la inflación de los alimentos consumidos dentro del hogar alcanzaría el 2,2% en diciembre”, explicó el relevamiento. Al incluir el consumo fuera del hogar, el indicador general se ubicaría en 2,1%.

La consultora dirigida por Marina Dal Poggetto estimó que la inflación general de diciembre rondará el 2,3%. No obstante, aclaró que se trata de un dato preliminar sujeto a modificaciones. “Diciembre suele mostrar una dinámica propia del cierre de año, con mayor consumo por las fiestas y ajustes en servicios regulados, especialmente transporte”, señaló en su informe.