El Gobierno oficializó la baja de retenciones al agro

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y establece reducciones en las alícuotas para granos y subproductos.Economía12/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional oficializó este viernes la baja de retenciones permanentes para distintas cadenas de granos y subproductos, tras la publicación del Decreto 877/2025 en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los principales cultivos del país y representa una reducción en las alícuotas vigentes. En el caso de la soja, la retención baja del 26% al 24%, mientras que los subproductos de soja pasan del 24,5% al 22,5%. Por su parte, el trigo y la cebada reducen su carga del 9,5% al 7,5%.
En tanto, el maíz y el sorgo pasan del 9,5% al 8,5%, y el girasol del 5,5% al 4,5%. Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca aliviar la presión impositiva sobre el sector y fortalecer su competitividad.
A través de un comunicado, la Secretaría de Agricultura sostuvo que la eliminación de retenciones “ha sido siempre una prioridad para este gobierno” y aclaró que continuarán avanzando en ese sentido “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.
Además, remarcaron que la agroindustria representa uno de los principales motores de la economía argentina y es responsable de cerca del 60% de las exportaciones. En ese marco, afirmaron que la medida apunta a impulsar el crecimiento del sector, la generación de empleo y el desarrollo regional.
