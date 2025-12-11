Ferreres alertó una fuerte suba inflacionaria en diciembre
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó en su sitio web y aplicación móvil la consulta de los montos correspondientes a la cuota del monotributo de diciembre de 2025. Los contribuyentes deben revisar su categoría, ingresos y actividad declarada antes de realizar el pago para evitar diferencias o recategorizaciones posteriores.
Además, el organismo confirmó que habrá una nueva actualización de valores en febrero de 2026. Como ocurre cada año, los importes se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor, lo que impactará nuevamente en las cuotas mensuales.
Escalas vigentes del monotributo – diciembre 2025
Las categorías quedan establecidas con los siguientes topes de facturación anual:
A: $8.992.597,87
B: $13.175.201,52
C: $18.473.166,15
D: $22.934.610,05
E: $26.977.793,60
F: $33.809.379,57
G: $40.431.835,35
H: $61.344.853,64
I: $68.664.410,05
J: $78.632.948,76
K: $94.805.682,90
Cuánto hay que pagar en diciembre 2025
Las cuotas incluyen impuesto integrado, aportes previsionales y obra social. Dependiendo de la actividad (servicios o comercio), estos son los importes:
Categoría A: $37.085,74
Categoría B: $42.216,41
Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
En este marco, las categorías superiores —desde la H en adelante— ya superan ampliamente los $100.000 mensuales, especialmente en el caso de quienes prestan servicios. ARCA recordó que el pago debe realizarse antes de la fecha límite para evitar intereses y mantener la condición activa dentro del régimen.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.