La China Suárez recordó los chats de Icardi y habló del Wandagate

Eugenia “La China” Suárez volvió a referirse al Wandagate y recordó cómo atravesó la difusión de los chats en los que Mauro Icardi le asignaba apodos despectivos, episodio que marcó el inicio de una larga polémica mediática.

En diálogo con Moria Casán en La Mañana con Moria, la actriz relató que antes de comenzar una relación con el futbolista tuvieron una conversación privada para aclarar aquellos mensajes que Wanda Nara había publicado en sus redes sociales. Según afirmó, ese escándalo fue suficiente para que ella no quisiera volver a hablarle durante un tiempo.

Suárez sostuvo que, cuando comenzaron a dialogar, Icardi ya estaba separado de Wanda Nara, algo que —según explicó— no era público. Incluso aseguró que el jugador le mostró capturas de sus chats para demostrar la ruptura: “Cuando nos empezamos a hablar, él estaba en París, pero separado. Lo que pasa es que no se sabía”.

La actriz también recordó el impacto que tuvo la filtración de mensajes en los que él la llamaba “moncha”, y admitió que se sintió “traicionada” cuando Icardi optó por priorizar su familia y retomar su matrimonio en medio del conflicto. “Sentí que me quedé sola, con todo el quilombo yo”, expresó.

Suárez contó que estuvo al menos tres años sin contacto con el futbolista, hasta que coincidieron nuevamente en un restaurante de la Costanera, encuentro que —según reconstruyó Noticias Argentinas— ocurrió el 28 de noviembre de 2024 en Gardiner.

Ya en un clima de mayor distensión, confesó que ambos volvieron a repasar los chats para comprender lo que había sucedido. “Hubo cosas que fueron ciertas y otras que se inventaron. Nos juntamos varios días como en una auditoría: ‘mostrame tal cosa’, ‘por qué dijiste eso’”, relató.

También dijo que hoy puede reírse de esa imagen y que decidió perdonarlo después de escucharlo en persona: “Necesitábamos hablar. Yo tenía una versión y él otra. Quería ver si era sincero, cómo gesticulaba, entender todo desde otro lugar”.