El conductor de LAM confirmó que Wanda Nara fue señalada por Flor Jazmín Peña como protagonista de un saludo que consideró inapropiado hacia Nico Occhiato.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.Espectáculos04/12/2025SOFIA ZANOTTI
Carlos “La Mona” Jiménez fue operado de una hernia luego de su multitudinario concierto en el Estadio Único de La Plata. La intervención, que estaba programada, se realizó sin complicaciones y el artista se encuentra en reposo cumpliendo con las indicaciones médicas.
Según informó El Doce TV y confirmaron fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la hernia se produjo como consecuencia de una cirugía previa realizada en 2023, cuando al músico le extirparon el bazo. Este tipo de afecciones postoperatorias son frecuentes y requieren seguimiento cercano para evitar inconvenientes.
En este marco, el parte médico indicó que la evolución del músico es “muy buena” y que los tiempos de recuperación se desarrollan tal como estaba previsto.
A pesar de la intervención, Jiménez había subido al escenario el fin de semana previo en La Plata, donde brindó un show masivo acompañado por invitados como el Mono de Kapanga y Carlos Tévez, en una presentación que volvió a reflejar su enorme vigencia.
Mientras continúa priorizando su salud, los fanáticos ya ponen la mirada en su regreso. Si su evolución se mantiene estable, podría presentarse en el festival Bum Bum del 10 de enero en el Estadio Kempes.
La Agencia Noticias Argentinas consultó al entorno de la cantante, que negó cualquier polémica con Wanda Nara y aseguró que no hubo desplantes de la Revista Gente.
