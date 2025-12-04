Carlos “La Mona” Jiménez fue operado de una hernia luego de su multitudinario concierto en el Estadio Único de La Plata. La intervención, que estaba programada, se realizó sin complicaciones y el artista se encuentra en reposo cumpliendo con las indicaciones médicas.

Según informó El Doce TV y confirmaron fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la hernia se produjo como consecuencia de una cirugía previa realizada en 2023, cuando al músico le extirparon el bazo. Este tipo de afecciones postoperatorias son frecuentes y requieren seguimiento cercano para evitar inconvenientes.

En este marco, el parte médico indicó que la evolución del músico es “muy buena” y que los tiempos de recuperación se desarrollan tal como estaba previsto.

A pesar de la intervención, Jiménez había subido al escenario el fin de semana previo en La Plata, donde brindó un show masivo acompañado por invitados como el Mono de Kapanga y Carlos Tévez, en una presentación que volvió a reflejar su enorme vigencia.

Mientras continúa priorizando su salud, los fanáticos ya ponen la mirada en su regreso. Si su evolución se mantiene estable, podría presentarse en el festival Bum Bum del 10 de enero en el Estadio Kempes.