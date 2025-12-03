Por qué La Joaqui no fue convocada a “Los Personajes del Año”
La Agencia Noticias Argentinas consultó al entorno de la cantante, que negó cualquier polémica con Wanda Nara y aseguró que no hubo desplantes de la Revista Gente.
La conductora fue convocada por Revista Gente, pero optó por quedarse en su casa de Punta del Este, donde mostró una faceta inédita.Espectáculos03/12/2025SOFIA ZANOTTI
La ausencia de Susana Giménez en la gala de “Los Personajes del Año” de Revista Gente generó sorpresa. Aunque la diva estaba invitada, finalmente decidió no asistir por motivos personales, según confirmaron a Noticias Argentinas.
En paralelo, la conductora compartió en sus redes sociales un momento íntimo desde su finca La Mary, en Punta del Este. Allí se la vio restaurando uno de sus sillones, con ropa cómoda, el cabello recogido y sentada en el piso del porche, lejos de su clásica imagen glamorosa.
En el video, registrado por una amiga que la acompañaba, Susana respondió con humor cuando le preguntaron desde cuándo se dedicaba a la pintura: “Y viste… yo soy pariente de Rembrandt”, bromeó.
Su publicación dejó entrever que prefirió enfocarse en los arreglos de su casa antes que participar del tradicional evento de fin de año.
Por otro lado, fuentes consultadas indicaron que Susana todavía no tiene un proyecto definido para regresar a la televisión. Incluso comenzaron a circular versiones que apuntan a que Telefe no tendría previsto su regreso al prime time en el corto plazo.
