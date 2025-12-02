Tensiones en Bandana y dudas sobre el regreso de Lissa Vera

Lissa Vera salió a aclarar su continuidad en Bandana luego de que crecieran los rumores sobre una posible baja en el reencuentro previsto para 2026. La artista publicó un comunicado en Instagram donde aseguró que sigue siendo parte del proyecto y que las negociaciones continúan abiertas.

La aclaración llegó tras una serie de versiones surgidas durante los recientes encuentros de las integrantes, donde se mencionaba que Vera podría no formar parte de la próxima etapa del grupo pop. “No me bajé del proyecto. Estoy en negociaciones que siguen en pie”, escribió la cantante en su mensaje.

El clima interno en la banda se tensó en las últimas semanas. Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández expresaron públicamente su intención de avanzar con el reencuentro, aunque admitieron que la armonía entre ellas se vio afectada. Desde ese lugar, Gastaldi resumió la situación con una frase que generó repercusión: “Somos tres con ganas”, en referencia a la incertidumbre sobre la participación de Lissa.

Por su parte, Virginia Da Cunha habló del reencuentro en la fiesta L.A.T.M. +35, donde volvieron a presentarse juntas. Contó que vivió la previa como “inesperada y angustiante”, y dejó abierta la posibilidad de que Vera vuelva a integrarse sin conflictos: “Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Siempre espero que vuelva. Es algo que se merece disfrutar”.

El vínculo entre las integrantes sufrió un desgaste en los últimos meses, especialmente tras la denuncia de violencia de género realizada por Lourdes Fernández contra su expareja, hecho que generó un quiebre interno. Según reconocen desde el entorno, esa situación marcó la relación entre Lourdes y Lissa y terminó influyendo en la dinámica grupal.

A pesar de las diferencias, Da Cunha remarcó que los preparativos para celebrar los 25 años siguen avanzando. También recordó que no sería la primera vez que el proyecto continúe con menos integrantes, como ocurrió con Ivonne Guzmán, hoy parte de La Delio Valdez, aunque deslizó su deseo de que participe en alguna instancia del aniversario.

Por ahora, el futuro del grupo sigue abierto. Vera reiteró que todavía no tomó una decisión definitiva y sus compañeras afirmaron estar dispuestas a sumarla cuando lo considere posible. Con el aniversario a la vuelta de la esquina, los fans esperan que el reencuentro pueda concretarse con la formación original.