Tensiones en Bandana y dudas sobre el regreso de Lissa Vera

Britney Spears cumple 44 años y afianza una nueva etapa de libertad
La artista celebra su cumpleaños alejada del ojo público, tras años de éxitos, conflictos y un largo proceso para recuperar su autonomía.
La cantante desmintió su salida del proyecto 2026, pero las diferencias internas con sus compañeras mantienen la incertidumbre sobre el esperado reencuentro por los 25 años del grupo.Espectáculos02/12/2025SOFIA ZANOTTI
Lissa Vera salió a aclarar su continuidad en Bandana luego de que crecieran los rumores sobre una posible baja en el reencuentro previsto para 2026. La artista publicó un comunicado en Instagram donde aseguró que sigue siendo parte del proyecto y que las negociaciones continúan abiertas.
La aclaración llegó tras una serie de versiones surgidas durante los recientes encuentros de las integrantes, donde se mencionaba que Vera podría no formar parte de la próxima etapa del grupo pop. “No me bajé del proyecto. Estoy en negociaciones que siguen en pie”, escribió la cantante en su mensaje.
El clima interno en la banda se tensó en las últimas semanas. Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández expresaron públicamente su intención de avanzar con el reencuentro, aunque admitieron que la armonía entre ellas se vio afectada. Desde ese lugar, Gastaldi resumió la situación con una frase que generó repercusión: “Somos tres con ganas”, en referencia a la incertidumbre sobre la participación de Lissa.
Por su parte, Virginia Da Cunha habló del reencuentro en la fiesta L.A.T.M. +35, donde volvieron a presentarse juntas. Contó que vivió la previa como “inesperada y angustiante”, y dejó abierta la posibilidad de que Vera vuelva a integrarse sin conflictos: “Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Siempre espero que vuelva. Es algo que se merece disfrutar”.
El vínculo entre las integrantes sufrió un desgaste en los últimos meses, especialmente tras la denuncia de violencia de género realizada por Lourdes Fernández contra su expareja, hecho que generó un quiebre interno. Según reconocen desde el entorno, esa situación marcó la relación entre Lourdes y Lissa y terminó influyendo en la dinámica grupal.
A pesar de las diferencias, Da Cunha remarcó que los preparativos para celebrar los 25 años siguen avanzando. También recordó que no sería la primera vez que el proyecto continúe con menos integrantes, como ocurrió con Ivonne Guzmán, hoy parte de La Delio Valdez, aunque deslizó su deseo de que participe en alguna instancia del aniversario.
Por ahora, el futuro del grupo sigue abierto. Vera reiteró que todavía no tomó una decisión definitiva y sus compañeras afirmaron estar dispuestas a sumarla cuando lo considere posible. Con el aniversario a la vuelta de la esquina, los fans esperan que el reencuentro pueda concretarse con la formación original.
La artista celebra su cumpleaños alejada del ojo público, tras años de éxitos, conflictos y un largo proceso para recuperar su autonomía.
La artista colombiana recordó sus colaboraciones con Gustavo Cerati y Bizarrap, y afirmó que ambos marcaron etapas decisivas en su carrera. Ultima detalles para sus shows en Buenos Aires y Córdoba.
La modelo Madison Segreti recordó un episodio ocurrido en 2024, cuando aseguró que la actriz intentó agredirla en una fiesta.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
El actor chileno regresó al país y fue contundente al hablar del futuro inmediato de sus hijos en medio de la polémica por su “centro de vida”.
Una teoría de los fanáticos sostiene que la protagonista podría ser la responsable involuntaria del origen del Upside Down. La temporada final abre nuevos interrogantes sobre el desenlace de la serie.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
El Guapo y el Lobo se enfrentan esta tarde en el Estadio Claudio Tapia por los cuartos del Torneo Clausura. El ganador se medirá con Estudiantes.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.