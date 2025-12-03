Por qué La Joaqui no fue convocada a “Los Personajes del Año”
La Agencia Noticias Argentinas consultó al entorno de la cantante, que negó cualquier polémica con Wanda Nara y aseguró que no hubo desplantes de la Revista Gente.
La periodista confundió “La Mano de Dios” con “El gol del siglo” y recibió la dura broma de Andy Chango en plena gala.Espectáculos03/12/2025SOFIA ZANOTTI
La gala de última chance de MasterChef Celebrity dejó un momento inesperado cuando Sofi Martínez, reconocida periodista deportiva, cometió un error que desató risas y sorpresa entre todos los presentes.
El mini desafío de la noche consistía en responder preguntas sobre cultura argentina. Cuando llegó su turno, Wanda Nara le leyó la consigna: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”.
Pese a tratarse de una pregunta considerada sencilla, Martínez respondió con seguridad: “El gol del siglo”. La reacción fue inmediata: participantes y jurado corrigieron a los gritos, recordándole que se trataba de “La Mano de Dios”. Entre ellos, destacó el comentario irónico de Andy Chango: “¡Buscate otro trabajo!”.
Intentando justificar su confusión, Martínez mencionó que pensó en el otro gol histórico de aquella tarde, pero Wanda insistió en la claridad de la pregunta. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.
En el resto de la gala, Miguel Ángel Rodríguez ganó el mini desafío y eligió las duplas para la prueba principal: Sofi Martínez con Andy Chango; La Joaqui con Emilia Attias; Alex Pelao con Julia Calvo; y él mismo con Sofi “La Reini” Gonet.
La consigna final fue recrear una torta de 25 capas con dulce de leche y glasé real. A pesar del cruce inicial, la dupla de Martínez y Chango logró destacarse y se quedó con el desafío.
La cantante desmintió su salida del proyecto 2026, pero las diferencias internas con sus compañeras mantienen la incertidumbre sobre el esperado reencuentro por los 25 años del grupo.
La artista celebra su cumpleaños alejada del ojo público, tras años de éxitos, conflictos y un largo proceso para recuperar su autonomía.
La artista colombiana recordó sus colaboraciones con Gustavo Cerati y Bizarrap, y afirmó que ambos marcaron etapas decisivas en su carrera. Ultima detalles para sus shows en Buenos Aires y Córdoba.
La modelo Madison Segreti recordó un episodio ocurrido en 2024, cuando aseguró que la actriz intentó agredirla en una fiesta.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.