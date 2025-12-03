La gala de última chance de MasterChef Celebrity dejó un momento inesperado cuando Sofi Martínez, reconocida periodista deportiva, cometió un error que desató risas y sorpresa entre todos los presentes.

El mini desafío de la noche consistía en responder preguntas sobre cultura argentina. Cuando llegó su turno, Wanda Nara le leyó la consigna: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”.



Pese a tratarse de una pregunta considerada sencilla, Martínez respondió con seguridad: “El gol del siglo”. La reacción fue inmediata: participantes y jurado corrigieron a los gritos, recordándole que se trataba de “La Mano de Dios”. Entre ellos, destacó el comentario irónico de Andy Chango: “¡Buscate otro trabajo!”.

Intentando justificar su confusión, Martínez mencionó que pensó en el otro gol histórico de aquella tarde, pero Wanda insistió en la claridad de la pregunta. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el resto de la gala, Miguel Ángel Rodríguez ganó el mini desafío y eligió las duplas para la prueba principal: Sofi Martínez con Andy Chango; La Joaqui con Emilia Attias; Alex Pelao con Julia Calvo; y él mismo con Sofi “La Reini” Gonet.

La consigna final fue recrear una torta de 25 capas con dulce de leche y glasé real. A pesar del cruce inicial, la dupla de Martínez y Chango logró destacarse y se quedó con el desafío.