Insólito error de Sofi Martínez sobre Maradona en MasterChef
La periodista confundió “La Mano de Dios” con “El gol del siglo” y recibió la dura broma de Andy Chango en plena gala.
Espectáculos03/12/2025
La ausencia de La Joaqui en la tradicional producción de “Los Personajes del Año”, de la Revista Gente, generó versiones cruzadas en redes y en programas de espectáculos. Entre ellas, circuló que la cantante habría sido bajada de la lista de invitados por pedido de Wanda Nara, con quien compartió momentos tensos durante una grabación de MasterChef Celebrity.
Sin embargo, esa versión quedó descartada. En la última emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre mostró una captura que apuntaba a un supuesto diálogo entre Juan Abraham, responsable de las convocatorias de la revista, y el manager de la artista. La Agencia Noticias Argentinas confirmó que el chat era falso.
En la conversación difundida, Abraham explicaba que no había ningún conflicto y que simplemente se habían elegido otras figuras. Consultado sobre el asunto, respondió: “Nadie tiene nada contra ella. Si quiere venir, que venga sin problemas”.
La propia La Joaqui salió a aclarar en su cuenta de X que la persona de las capturas no pertenece a su equipo y que no estaba ofendida por no haber sido convocada. “No estoy indignada ni enojada con nadie”, escribió.
Para despejar cualquier duda, la Agencia Noticias Argentinas se comunicó con Mel Schvartz, manager real de la cantante. La representante confirmó que la información que circuló es falsa: “No es de nuestro equipo”. Además, remarcó que no existe ningún conflicto con Wanda Nara: “Está todo bien, son compañeras de trabajo”. También destacó el buen vínculo con Revista Gente y aseguró que todo lo necesario “ya se habló en privado”.
Mientras se realizaba la producción fotográfica de los personajes del año, La Joaqui asistió como invitada al screening oficial de “Lali, la que le gana el tiempo”, el documental de Lali Espósito estrenado en Netflix.
