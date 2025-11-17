San Martín de Chovet ascendió y Belgrano mantuvo la categoría

Empate sin goles entre Newbery (VT) y Unión y Cultura
El Aviador y el elenco de Murphy igualaron 0-0 en la ida de la semifinal de la Liga Venadense. Todo se definirá la próxima semana en Murphy.
La Franja regresó a la Primera "A" tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.
San Martín de Chovet concretó este domingo su esperado regreso a la Primera División “A” de la Liga Venadense de Fútbol. El equipo dirigido por la Franja venció 1-0 a Belgrano de Sancti Spíritu como visitante en el segundo partido de la Promoción y selló el ascenso tras una serie muy pareja.
El gol del triunfo lo marcó Carlos Quiroga en el segundo tiempo, destrabando un cruce que había estado cerrado en la ida. Para San Martín, el logro tiene un valor especial: el año pasado se le había escapado el ascenso de manera dolorosa, pero esta vez pudo sostener la ventaja y volver a la máxima categoría después de diez años.
Del otro lado, Belgrano FBC no pudo convertir en ninguno de los dos encuentros y terminó perdiendo la categoría tras una llave exhaustiva y muy disputada.
En la otra serie de Promoción, General Belgrano de Santa Isabel consiguió mantenerse en la “A” al vencer 2-0 como local a Jorge Newbery de Rufino. Los goles del azulgrana fueron anotados por Eric Fernández y Kevin Krenz, en una jornada que significó la coronación de una remontada notable: semanas atrás, el General estaba prácticamente descendido, pero logró zafar en la última fecha, llegar a la Promoción y asegurar la permanencia ante su gente.
El Torneo Clausura de la Asociación Venadense de Básquet entra en su fase decisiva con grandes victorias de los equipos visitantes.
A Studebaker le alcanzo el empate sobre la academia de Teodelina por "ventaja deportiva"
El Verde igualó 1-1 con Racing y, gracias a la ventaja deportiva, se metió entre los cuatro mejores del torneo. Ya quedaron definidos los cruces de semifinales.
Los equipos de Firmat y Villa Cañás ganaron sus duelos de repechaje y avanzaron a la próxima fase del Torneo Clausura Pre-Federal. Se medirán ante Olimpia BBC y Centenario.
El Tricolor ganó 1-0 con gol de Franco Felici y aseguró su pase a semifinales de la Liga Venadense. El rival se definirá esta noche entre Studebaker y Racing.
