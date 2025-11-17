San Martín de Chovet ascendió y Belgrano mantuvo la categoría

San Martín de Chovet concretó este domingo su esperado regreso a la Primera División “A” de la Liga Venadense de Fútbol. El equipo dirigido por la Franja venció 1-0 a Belgrano de Sancti Spíritu como visitante en el segundo partido de la Promoción y selló el ascenso tras una serie muy pareja.

El gol del triunfo lo marcó Carlos Quiroga en el segundo tiempo, destrabando un cruce que había estado cerrado en la ida. Para San Martín, el logro tiene un valor especial: el año pasado se le había escapado el ascenso de manera dolorosa, pero esta vez pudo sostener la ventaja y volver a la máxima categoría después de diez años.

Del otro lado, Belgrano FBC no pudo convertir en ninguno de los dos encuentros y terminó perdiendo la categoría tras una llave exhaustiva y muy disputada.

En la otra serie de Promoción, General Belgrano de Santa Isabel consiguió mantenerse en la “A” al vencer 2-0 como local a Jorge Newbery de Rufino. Los goles del azulgrana fueron anotados por Eric Fernández y Kevin Krenz, en una jornada que significó la coronación de una remontada notable: semanas atrás, el General estaba prácticamente descendido, pero logró zafar en la última fecha, llegar a la Promoción y asegurar la permanencia ante su gente.