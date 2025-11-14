Studebaker empató y avanzó a semifinales de la Venadense

Studebaker de Villa Cañás se clasificó a las semifinales de la Liga Venadense de Fútbol tras empatar 1-1 como local frente a Racing Club de Teodelina, en el tercer y decisivo partido de la serie de cuartos de final. El resultado le alcanzó al Verde debido a la ventaja deportiva obtenida por su posición de líder en la fase regular.

El comienzo del encuentro mostró a un Racing decidido a buscar la clasificación. La visita encontró la apertura del marcador a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo González sacó un gran remate que dejó sin respuestas al arquero local y puso el 1-0 parcial, resultado que en ese momento clasificaba al Académico.

Sin embargo, Studebaker reaccionó y a los 39 minutos llegó al empate. Tras un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda, Alejandro Carbonetti ganó en el anticipo y conectó un cabezazo que se metió en el segundo palo para sellar el 1-1.

En la segunda parte, Racing insistió en busca del gol del triunfo y el local terminó con un hombre menos por la expulsión de Emanuel Andrada. Pese a eso, la visita no pudo quebrar la resistencia del Verde y el empate final selló la clasificación del conjunto cañaseño.

Con el resultado confirmado, quedaron definidas las semifinales: Juventud Pueyrredón enfrentará a Studebaker, mientras que Jorge Newbery (VT) se medirá con Unión y Cultura. Tanto el Verde como el Celeste de Murphy tendrán la opción de elegir la localía en el primer partido y se estima que ambos buscarán iniciar la serie como visitantes para cerrar en casa.