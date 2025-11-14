Studebaker empató y avanzó a semifinales de la Venadense

Argentino y Sportsman completaron el cuadro de cuartos del Clausura
Los equipos de Firmat y Villa Cañás ganaron sus duelos de repechaje y avanzaron a la próxima fase del Torneo Clausura Pre-Federal. Se medirán ante Olimpia BBC y Centenario.
El Verde igualó 1-1 con Racing y, gracias a la ventaja deportiva, se metió entre los cuatro mejores del torneo. Ya quedaron definidos los cruces de semifinales.Deportes del Sur14/11/2025GASTON PAROLA
Studebaker de Villa Cañás se clasificó a las semifinales de la Liga Venadense de Fútbol tras empatar 1-1 como local frente a Racing Club de Teodelina, en el tercer y decisivo partido de la serie de cuartos de final. El resultado le alcanzó al Verde debido a la ventaja deportiva obtenida por su posición de líder en la fase regular.
El comienzo del encuentro mostró a un Racing decidido a buscar la clasificación. La visita encontró la apertura del marcador a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo González sacó un gran remate que dejó sin respuestas al arquero local y puso el 1-0 parcial, resultado que en ese momento clasificaba al Académico.
Sin embargo, Studebaker reaccionó y a los 39 minutos llegó al empate. Tras un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda, Alejandro Carbonetti ganó en el anticipo y conectó un cabezazo que se metió en el segundo palo para sellar el 1-1.
En la segunda parte, Racing insistió en busca del gol del triunfo y el local terminó con un hombre menos por la expulsión de Emanuel Andrada. Pese a eso, la visita no pudo quebrar la resistencia del Verde y el empate final selló la clasificación del conjunto cañaseño.
Con el resultado confirmado, quedaron definidas las semifinales: Juventud Pueyrredón enfrentará a Studebaker, mientras que Jorge Newbery (VT) se medirá con Unión y Cultura. Tanto el Verde como el Celeste de Murphy tendrán la opción de elegir la localía en el primer partido y se estima que ambos buscarán iniciar la serie como visitantes para cerrar en casa.
El Tricolor ganó 1-0 con gol de Franco Felici y aseguró su pase a semifinales de la Liga Venadense. El rival se definirá esta noche entre Studebaker y Racing.
El “Pulga” ganó 3 a 1 como local y se convirtió en el segundo semifinalista de la Liga Venadense de Fútbol.
El Rojo de barrio San Martín venció a Centenario en un clásico vibrante y terminó como el mejor de la fase inicial. Ya están definidos los cruces de playoffs y play-in del Torneo Clausura Pre-Federal.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
Los cruces de ida en Primera División “A” dejaron series abiertas, mientras que en la “B” se cerró la fase final con los equipos clasificados a las promociones
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.