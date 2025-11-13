Jorge Newbery venció a Peñarol y avanzó a semifinales

Jorge Newbery se clasificó a las semifinales de la Liga Venadense luego de superar 1 a 0 a Peñarol de Elortondo en el estadio “Vicente Ferretti”, en el tercer y decisivo partido de los cuartos de final.

El equipo dirigido por Marcelo Sevilla llegó al encuentro con dos resultados posibles para avanzar, ya que el empate también lo favorecía. Sin embargo, fiel a su propuesta, se plantó para buscar la victoria desde el comienzo. Peñarol, obligado a ganar, mantuvo orden defensivo e intentó lastimar con transiciones rápidas, aunque sin demasiada profundidad.

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos del primer tiempo: tras un córner ejecutado por José María Canelo desde la derecha, Franco Felici anticipó en el primer palo y conectó de cabeza para establecer el 1-0.

En el complemento, Newbery administró la pelota y controló los tiempos del partido. Más allá de alguna llegada aislada del visitante, el local prácticamente no sufrió sobresaltos y sostuvo la ventaja con solidez en todas las líneas.

Con este triunfo, el Tricolor accede por tercer año consecutivo a las semifinales, instancia en la que ya esperan Unión y Cultura y Juventud Pueyrredón. El último clasificado surgirá del cruce entre Studebaker y Racing Club de Teodelina. Si avanza el Verde de Cañás, será rival del Pulga; si lo hace la Academia, enfrentará al Celeste de Murphy.