Jorge Newbery venció a Peñarol y avanzó a semifinales

Argentino y Sportsman completaron el cuadro de cuartos del Clausura
Los equipos de Firmat y Villa Cañás ganaron sus duelos de repechaje y avanzaron a la próxima fase del Torneo Clausura Pre-Federal. Se medirán ante Olimpia BBC y Centenario.
El Tricolor ganó 1-0 con gol de Franco Felici y aseguró su pase a semifinales de la Liga Venadense. El rival se definirá esta noche entre Studebaker y Racing.Deportes del Sur13/11/2025GASTON PAROLA
Jorge Newbery se clasificó a las semifinales de la Liga Venadense luego de superar 1 a 0 a Peñarol de Elortondo en el estadio “Vicente Ferretti”, en el tercer y decisivo partido de los cuartos de final.
El equipo dirigido por Marcelo Sevilla llegó al encuentro con dos resultados posibles para avanzar, ya que el empate también lo favorecía. Sin embargo, fiel a su propuesta, se plantó para buscar la victoria desde el comienzo. Peñarol, obligado a ganar, mantuvo orden defensivo e intentó lastimar con transiciones rápidas, aunque sin demasiada profundidad.
La apertura del marcador llegó a los 26 minutos del primer tiempo: tras un córner ejecutado por José María Canelo desde la derecha, Franco Felici anticipó en el primer palo y conectó de cabeza para establecer el 1-0.
En el complemento, Newbery administró la pelota y controló los tiempos del partido. Más allá de alguna llegada aislada del visitante, el local prácticamente no sufrió sobresaltos y sostuvo la ventaja con solidez en todas las líneas.
Con este triunfo, el Tricolor accede por tercer año consecutivo a las semifinales, instancia en la que ya esperan Unión y Cultura y Juventud Pueyrredón. El último clasificado surgirá del cruce entre Studebaker y Racing Club de Teodelina. Si avanza el Verde de Cañás, será rival del Pulga; si lo hace la Academia, enfrentará al Celeste de Murphy.
El “Pulga” ganó 3 a 1 como local y se convirtió en el segundo semifinalista de la Liga Venadense de Fútbol.
El Rojo de barrio San Martín venció a Centenario en un clásico vibrante y terminó como el mejor de la fase inicial. Ya están definidos los cruces de playoffs y play-in del Torneo Clausura Pre-Federal.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
Los cruces de ida en Primera División “A” dejaron series abiertas, mientras que en la “B” se cerró la fase final con los equipos clasificados a las promociones
En el Clausura 2025 de la Venadense, Olimpia arrasó a Peñarol y se mantiene líder. Ganaron Centenario, Firmat e Independiente; Sportsman lo cerró por la mínima ante Ciudad.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El Xeneize no podrá utilizar banderas ni cotillón en su próximo partido como local ante Tigre, mientras que el joven que invadió el campo de juego tendrá prohibido asistir a los estadios por dos años.
La actriz respondió a un tuit de la periodista y expuso una situación privada entre ambas, reavivando la polémica tras su paso por Luzu TV.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
El presidente argentino aún no confirmó si asistirá al encuentro del 20 de diciembre en Foz de Iguazú, donde Lula da Silva busca sellar el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La Municipalidad de Villa Cañás distribuyó los fondos del tercer período 2025 entre escuelas y jardines de la ciudad. El aporte supera los $22 millones.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.