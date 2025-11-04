El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 26 de noviembre

YPF y ENI sellan alianza con fondo de ADNOC para el GNL argentino
El acuerdo firmado en Abu Dhabi con XRG, brazo inversor de ADNOC, busca impulsar el proyecto Argentina LNG y posicionar al país como exportador global de gas natural licuado.
La reunión será virtual y definirá el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil junto con los montos de las prestaciones por desempleo.Economía04/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 26 de noviembre, con el objetivo de establecer una nueva actualización del salario mínimo y los montos de las prestaciones por desempleo.
La medida quedó formalizada este martes mediante la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.
Según el texto oficial, la jornada se desarrollará de manera virtual y contará con tres instancias de deliberación. A las 10:00 se reunirá la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo para abordar los criterios de actualización de los montos mínimos y máximos. Luego, a las 12:30, se realizará la sesión plenaria ordinaria, y en caso de ser necesario, una segunda convocatoria fue prevista para las 14:00.
El plenario del Consejo está compuesto por dieciséis representantes de los empleadores y dieciséis de los trabajadores, quienes deberán consensuar los nuevos valores que regirán durante los próximos meses.
El último incremento del salario mínimo fue acordado en agosto, en un contexto de alta inflación y negociaciones paritarias en curso. Con esta nueva reunión, el Ejecutivo busca actualizar las escalas salariales para preservar el poder adquisitivo y acompañar la evolución de los precios.
La gestión de Javier Milei decidió no renovar el convenio con China para instalar una antena de observación espacial en El Leoncito, San Juan. El proyecto, vinculado al Partido Comunista Chino, generaba preocupación por su posible uso militar.
El banco estadounidense considera que, pese al reciente rally, los papeles locales aún están baratos y mantienen potencial de crecimiento, especialmente en el sector energético y bancario.
La balanza energética acumuló un superávit de USD 5.368 millones hasta septiembre, impulsado por el salto exportador del petróleo. El nuevo oleoducto al Atlántico y los proyectos de GNL marcan un cambio estructural.
La entidad estatal aumentó del 4,5% al 6% la tasa de sus créditos hipotecarios ajustados por UVA. Analistas prevén que otros bancos sigan el mismo camino.
Hacienda publicará hoy el dato de recaudación, con impacto de menores retenciones y actividad estancada. La liquidación del agro cayó con fuerza y presionará a la caja nacional.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
La derrota 1-0 ante Gimnasia dejó al Millonario tercero en la tabla anual y a cuatro puntos de Boca, con dos fechas por jugar. El Superclásico en La Bombonera aparece como decisivo.
La diputada fue seleccionada entre más de 400 postulaciones mundiales y será la única santafesina en el congreso.
Con un doblete, el portugués dio vuelta el 2-1 de Al Nassr ante Al Fayha y estiró su cuenta histórica a 952 tantos oficiales.
El piloto de Chevrolet se impuso en el autódromo entrerriano y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo, marca que no se lograba desde 1990 con Emiliano Satriano. Quedó líder de la Copa de Oro a dos fechas del final.
Ciclistas de Villa Cañás y localidades vecinas participaron del encuentro organizado por la Dirección de Deportes, que combinó deporte, recreación y naturaleza.
Los cruces de ida en Primera División “A” dejaron series abiertas, mientras que en la “B” se cerró la fase final con los equipos clasificados a las promociones