El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 26 de noviembre

La reunión será virtual y definirá el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil junto con los montos de las prestaciones por desempleo.

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 26 de noviembre, con el objetivo de establecer una nueva actualización del salario mínimo y los montos de las prestaciones por desempleo.

La medida quedó formalizada este martes mediante la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.

Según el texto oficial, la jornada se desarrollará de manera virtual y contará con tres instancias de deliberación. A las 10:00 se reunirá la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo para abordar los criterios de actualización de los montos mínimos y máximos. Luego, a las 12:30, se realizará la sesión plenaria ordinaria, y en caso de ser necesario, una segunda convocatoria fue prevista para las 14:00.

El plenario del Consejo está compuesto por dieciséis representantes de los empleadores y dieciséis de los trabajadores, quienes deberán consensuar los nuevos valores que regirán durante los próximos meses.

El último incremento del salario mínimo fue acordado en agosto, en un contexto de alta inflación y negociaciones paritarias en curso. Con esta nueva reunión, el Ejecutivo busca actualizar las escalas salariales para preservar el poder adquisitivo y acompañar la evolución de los precios.

