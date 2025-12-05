El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes que la Argentina volverá a los mercados de capitales con la emisión de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%, bajo legislación local.

Según explicó, la operación no implicará un aumento del endeudamiento, sino una herramienta para refinanciar pasivos ya existentes. “No es deuda nueva, es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos, cada dólar que compre lo podrá acumular”, señaló.

El funcionario destacó que el país no emitía un instrumento de estas características desde enero de 2018 y que la medida forma parte de la estrategia oficial para ordenar el perfil de vencimientos y apoyar el proceso de acumulación de reservas.

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional reiteró que la Argentina deberá continuar cumpliendo con las metas de fortalecimiento de reservas, una de las condiciones centrales del programa vigente.

El anuncio se produjo en medio de la revisión del organismo multilateral y de la expectativa por la evolución del mercado cambiario.