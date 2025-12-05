Caputo anticipó un 2026 “espectacular” y defendió el rumbo económico
El ministro de Economía aseguró que el país atraviesa un punto de inflexión, destacó la compra récord de reservas y afirmó que “el tren ya arrancó” hacia un nuevo ciclo económico.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes que la Argentina volverá a los mercados de capitales con la emisión de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%, bajo legislación local.
Según explicó, la operación no implicará un aumento del endeudamiento, sino una herramienta para refinanciar pasivos ya existentes. “No es deuda nueva, es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos, cada dólar que compre lo podrá acumular”, señaló.
El funcionario destacó que el país no emitía un instrumento de estas características desde enero de 2018 y que la medida forma parte de la estrategia oficial para ordenar el perfil de vencimientos y apoyar el proceso de acumulación de reservas.
En paralelo, el Fondo Monetario Internacional reiteró que la Argentina deberá continuar cumpliendo con las metas de fortalecimiento de reservas, una de las condiciones centrales del programa vigente.
El anuncio se produjo en medio de la revisión del organismo multilateral y de la expectativa por la evolución del mercado cambiario.
La resolución oficial establece incrementos mensuales desde noviembre de 2025, tras la falta de consenso en el Consejo del Salario.
El ministro de Economía ratificó que negocia con bancos privados un préstamo para cubrir los intereses de enero y evitar un impacto en las reservas.
El ministro de Economía criticó el incremento del 124% en las guías de Hacienda dispuesto por el municipio de Cañuelas, al considerar que afecta el precio de la carne y la competitividad del sector.
El último mes del año comienza marcado por la evolución de la divisa y los indicadores económicos que el INDEC difundirá esta semana. Mañana se conocerá la recaudación de noviembre.
ANSES oficializó los valores actualizados para la Asignación Universal por Hijo y detalló que la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en diciembre. Los haberes se acreditarán según la terminación del DNI.
El Xeneize ganó 4-1 en los penales tras empatar 2-2 ante Gimnasia en el Florencio Sola y obtuvo su 29° título en la categoría.
Tras su salida de Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés en dos potencias del Brasileirao, que prepararían propuestas económicas para contratarlo.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
A días del verano, Cristina Kirchner solicitó volver a usar la terraza de su departamento