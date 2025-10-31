Fiserv perdió más del 40% y señaló a la economía argentina como responsable

Fiserv, una de las principales compañías globales de tecnología financiera y procesamiento de pagos, sufrió una caída del 43% en el valor de sus acciones, lo que representó una pérdida superior a los US$29.000 millones. En su informe a inversores, la empresa mencionó a la Argentina como uno de los factores que impactaron negativamente en su desempeño.

El CEO de Fiserv, Mike Lyons, explicó que la firma mantiene una “fuerte dependencia” del mercado argentino y que el deterioro del entorno económico local durante 2025 afectó los márgenes de crecimiento. Entre los factores señalados, destacó la depreciación del peso tras la salida del cepo cambiario.

“El grupo se benefició ampliamente de las altas tasas de interés y la inflación en Argentina, que bajo el presidente Javier Milei han sido contenidas”, publicó el Financial Times, citando al ejecutivo. Lyons añadió que el negocio argentino llegó a impulsar crecimientos orgánicos récord de 257% en 2023 y 329% en 2024, pero que las condiciones actuales ya no permiten sostener esos números.

Pese a la desaceleración, el crecimiento orgánico local aún alcanza el 56% en lo que va del año, aportando dos puntos al promedio global de Fiserv, que se mantiene apenas por encima del 5%. Sin embargo, la empresa redujo su proyección de crecimiento total para 2025 del 10% previsto a un rango de 3,5% a 4%, ajustando también sus metas para 2026.

“Revisamos a la baja algunas expectativas elevadas para reflejar de manera más realista lo alcanzable según las condiciones actuales en Argentina”, concluyó Lyons en su comunicación a los accionistas.