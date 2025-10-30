El Banco Central prevé retomar la compra de reservas recién en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) delineó su hoja de ruta para volver a acumular reservas a partir de 2026, en el marco de una exposición encabezada por su vicepresidente, Vladimir Werning, ante analistas y fondos de inversión internacionales.



Según explicó, la autoridad monetaria no buscará acelerar las compras de divisas durante los próximos meses, sino consolidar primero la estabilidad nominal, contener la inflación y fortalecer la demanda de pesos. “No hay apuro por recomponer reservas; el horizonte para hacerlo comienza en 2026”, señaló Werning durante la reunión.

El plan contempla que el Banco Central solo intervendrá en el mercado cambiario cuando el dólar mayorista se ubique cerca del piso de la banda de flotación. De ese modo, las compras se realizarán únicamente cuando no generen presiones inflacionarias ni desequilibrios monetarios.

Werning explicó que la estrategia de acumulación se apoyará en una mejora de las exportaciones, una menor necesidad de importaciones energéticas y una normalización del flujo de capitales. Además, destacó que el fortalecimiento de reservas será parte de un proceso integral de “remonetización de la economía”, basado en la recuperación de la confianza y la estabilidad de precios.

En paralelo, el Ministerio de Economía analiza un rango de precios dentro del corredor cambiario para que el Tesoro pueda retomar la compra de dólares con recursos propios. El objetivo es reforzar la posición financiera del Estado sin afectar el nivel de precios ni recurrir a endeudamiento externo.

Desde el Gobierno, remarcan que la prioridad inmediata seguirá siendo la estabilidad monetaria. Solo cuando el contexto externo y fiscal lo permita, el BCRA comenzará una nueva etapa de acumulación de divisas para fortalecer su balance y respaldar la recuperación económica.