El Banco Central prevé retomar la compra de reservas recién en 2026

El Gobierno habría emitido un bono especial con cláusulas secretas para Bessent
Consultoras privadas señalan que el Tesoro de EE.UU. habría colocado $2,75 billones en pesos bajo un instrumento no informado oficialmente.
El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, presentó ante inversores un plan gradual para recomponer reservas internacionales. La prioridad será estabilizar la economía y remonetizar el sistema antes de intervenir en el mercado cambiario.Economía30/10/2025SOFIA ZANOTTI
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) delineó su hoja de ruta para volver a acumular reservas a partir de 2026, en el marco de una exposición encabezada por su vicepresidente, Vladimir Werning, ante analistas y fondos de inversión internacionales.
Según explicó, la autoridad monetaria no buscará acelerar las compras de divisas durante los próximos meses, sino consolidar primero la estabilidad nominal, contener la inflación y fortalecer la demanda de pesos. “No hay apuro por recomponer reservas; el horizonte para hacerlo comienza en 2026”, señaló Werning durante la reunión.
El plan contempla que el Banco Central solo intervendrá en el mercado cambiario cuando el dólar mayorista se ubique cerca del piso de la banda de flotación. De ese modo, las compras se realizarán únicamente cuando no generen presiones inflacionarias ni desequilibrios monetarios.
Werning explicó que la estrategia de acumulación se apoyará en una mejora de las exportaciones, una menor necesidad de importaciones energéticas y una normalización del flujo de capitales. Además, destacó que el fortalecimiento de reservas será parte de un proceso integral de “remonetización de la economía”, basado en la recuperación de la confianza y la estabilidad de precios.
En paralelo, el Ministerio de Economía analiza un rango de precios dentro del corredor cambiario para que el Tesoro pueda retomar la compra de dólares con recursos propios. El objetivo es reforzar la posición financiera del Estado sin afectar el nivel de precios ni recurrir a endeudamiento externo.
Desde el Gobierno, remarcan que la prioridad inmediata seguirá siendo la estabilidad monetaria. Solo cuando el contexto externo y fiscal lo permita, el BCRA comenzará una nueva etapa de acumulación de divisas para fortalecer su balance y respaldar la recuperación económica.
Un informe del IARAF reveló que, sin la reforma tributaria que impulsa Javier Milei, los contribuyentes afrontan entre 21 y 46 impuestos anuales, dependiendo de sus ingresos y hábitos de consumo.
Tras las elecciones, el Tesoro inyectó $1,2 billones al mercado con el fin de reducir el costo del crédito y normalizar la curva en pesos antes de una licitación por $12 billones.
Los mercados celebraron el triunfo legislativo de Javier Milei con una fuerte suba de bonos y acciones argentinas, y una caída del Riesgo País al nivel más bajo desde agosto.
El presidente confirmó que avanzará con cambios laborales e impositivos antes de abordar la reforma previsional. Aseguró que el diálogo con gobernadores y el Congreso será clave.
Según el INDEC, el consumo volvió a retroceder en agosto y alcanzó su nivel más bajo del año, con una contracción del 0,2% en términos reales.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.