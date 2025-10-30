Panichelli se ilusiona con la Selección Argentina: “Siempre es un sueño”

Joaquín Panichelli atraviesa el mejor momento de su carrera. Con ocho goles en nueve fechas, el exdelantero de River se transformó en la gran figura del Racing de Estrasburgo y en el máximo artillero de la Ligue 1. Desde Francia, el atacante de 23 años expresó su deseo de vestir la camiseta de la Selección Argentina.

“Estoy teniendo un buen presente. La Selección siempre es un sueño para el jugador de fútbol, más para el argentino. Es lo máximo que te puede pasar”, dijo en diálogo con Generación F. Consultado sobre si tuvo contacto con el cuerpo técnico nacional, fue claro: “Por el momento, no. Uno siempre espera que lo observen, intento no pensar y trabajar en el día a día”.

Panichelli comparte plantel con el Colo Barco y jóvenes figuras sudamericanas como Kendry Páez y Julio Enciso, y es una de las sorpresas del fútbol francés. En la última semana, además, marcó un gol de chilena en la Conference League frente a Jagiellonia Białystok, confirmando su gran nivel.

El delantero sabe que el lugar de “tercer nueve” detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez hoy le pertenece a José Manuel López, de gran temporada en Palmeiras. Sin embargo, confía en que, si mantiene su rendimiento, la oportunidad de ser convocado por Lionel Scaloni llegará pronto.