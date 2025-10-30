Panichelli se ilusiona con la Selección Argentina: “Siempre es un sueño”

Cam Ward, víctima de una millonaria estafa por suplantación de identidad
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
El goleador de la Ligue 1 habló sobre su gran momento en Racing de Estrasburgo y reconoció que sueña con una convocatoria de Scaloni.Deportes30/10/2025GASTON PAROLA
Joaquín Panichelli atraviesa el mejor momento de su carrera. Con ocho goles en nueve fechas, el exdelantero de River se transformó en la gran figura del Racing de Estrasburgo y en el máximo artillero de la Ligue 1. Desde Francia, el atacante de 23 años expresó su deseo de vestir la camiseta de la Selección Argentina.
“Estoy teniendo un buen presente. La Selección siempre es un sueño para el jugador de fútbol, más para el argentino. Es lo máximo que te puede pasar”, dijo en diálogo con Generación F. Consultado sobre si tuvo contacto con el cuerpo técnico nacional, fue claro: “Por el momento, no. Uno siempre espera que lo observen, intento no pensar y trabajar en el día a día”.
Panichelli comparte plantel con el Colo Barco y jóvenes figuras sudamericanas como Kendry Páez y Julio Enciso, y es una de las sorpresas del fútbol francés. En la última semana, además, marcó un gol de chilena en la Conference League frente a Jagiellonia Białystok, confirmando su gran nivel.
El delantero sabe que el lugar de “tercer nueve” detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez hoy le pertenece a José Manuel López, de gran temporada en Palmeiras. Sin embargo, confía en que, si mantiene su rendimiento, la oportunidad de ser convocado por Lionel Scaloni llegará pronto.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
