El piloto argentino abrió el fin de semana en Yas Marina con un sólido rendimiento y se metió entre los diez mejores de la primera sesión. Estos son los horarios de la segunda práctica.
El Gran Premio de Abu Dabi marca el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y comenzó este viernes con la primera tanda de entrenamientos libres. Franco Colapinto, al mando del Alpine, completó una sesión inicial positiva al ubicarse en el décimo puesto del clasificador.
El argentino cerró la práctica con un tiempo que lo dejó a +0.370 segundos del líder, Lando Norris (McLaren), quien fue el más veloz con 1m24s485. Detrás del británico se ubicaron Max Verstappen (Red Bull) a solo ocho milésimas y Charles Leclerc (Ferrari), a +0.016.
Por otro lado, Alpine contó con una modificación en su alineación para esta sesión: Pierre Gasly no participó y su lugar fue ocupado por el joven Paul Aron, quien culminó 13° (+0.719s).
Posiciones principales de la primera práctica libre
Horario de la segunda práctica libre
Las prácticas libres 2 del GP de Abu Dabi se disputarán este viernes entre:
El circuito de Yas Marina
El trazado ingresó al calendario en 2009 y es sede habitual del cierre de temporada.
Dónde ver en vivo el GP de Abu Dabi
En Argentina, la actividad podrá seguirse por Fox Sports en:
Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD)
DirecTV: 605 (SD) y 1605 (HD)
Telecentro: 101 (SD) y 1013 (HD)
También estará disponible en Disney+, el servicio de streaming de ESPN, y mediante plataformas como Telecentro Play, D Go y Flow.
