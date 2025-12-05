UFC 323: cartelera, horarios y cómo ver la velada en vivo
El sorteo de la Copa del Mundo se realizará este viernes en Washington, con Argentina como cabeza de serie. Conocé horarios, bombos y reglas clave del nuevo formato.Deportes05/12/2025GASTON PAROLA
El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tendrá su sorteo este viernes 5 de diciembre a las 14 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C. La Selección Argentina, vigente campeona, será cabeza de serie en el Bombo 1.
Según informó la FIFA, las 48 selecciones clasificadas serán distribuidas en cuatro bombos basados en el ranking mundial, conformando 12 grupos de cuatro equipos. Una de las novedades del reglamento es la restricción que impide cruzar antes de la final a los combinados que ocupan los primeros puestos del ranking: España y Argentina (1° y 2°), Inglaterra y Francia (3° y 4°), y Estados Unidos con México y Canadá, siempre que todos lideren sus grupos.
Los tres países anfitriones serán ubicados en zonas diferentes para garantizar que disputen sus partidos de fase de grupos en territorio propio. Además, los mejores posicionados serán cabezas de serie para evitar cruces entre sí en la primera etapa.
Otro aspecto que regresa después de 32 años es la clasificación de los ocho mejores terceros a la siguiente ronda. Los que avancen se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, L y K, mientras que los restantes lo harán contra los punteros de los grupos A, B y D, donde México, Canadá y Estados Unidos ya están confirmados como primeros.
Como es habitual, se mantendrán las restricciones por confederación: no podrán coincidir equipos del mismo continente, salvo en el caso de UEFA, que permite hasta dos por zona. Esto condiciona los emparejamientos de los repechajes. Por ejemplo, Bolivia, ubicada en el Repechaje 2 junto a Surinam e Irak, no podrá enfrentarse a selecciones de CONMEBOL, CONCACAF ni AFC, por lo que compartirá grupo con un africano y dos europeos, uno de ellos del Bombo 1.
La ceremonia contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró al evento como “prioridad nacional”, en el marco del 250° aniversario de la independencia estadounidense. Allí también se realizará la devolución de la réplica del trofeo obtenido por Argentina en Qatar 2022, con Claudio “Chiqui” Tapia como posible representante.
Bombos del sorteo
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados de Europa y dos de los repechajes intercontinentales.
Entre los participantes confirmados aparecen los tres anfitriones, la selección argentina, los representantes sudamericanos (Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay), y potencias como Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Países Bajos y España.
Transmisión del sorteo
El sorteo podrá verse en vivo por D Sports (canales 610 y 1610) y mediante la plataforma D GO con suscripción. También será transmitido por Telefé y podrá seguirse por el streaming de TyC Sports.
Horarios del sorteo
14.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
13.00: Bolivia y Venezuela
12.00: Ecuador, Perú, Colombia y EE.UU. (EST)
11.00: México y EE.UU. (CST)
10.00: EE.UU. (MST)
09.00: EE.UU. (PST)
